Mardi gras : pourquoi fait-on carnaval ?

Le carnaval est une fête célébrée en février un peu partout dans le monde, de Rio au Brésil - avec un carnaval qui dure carrément 5 jours et est retransmis en direct à la télé - à Venise en Italie, en passant par Nice ou Dunkerque, célèbre notamment pour son concours du cri de la mouette. Si sa date de début est flottante, selon les pays, en revanche, sa fin, elle, est forcément avant Mardi gras, car les deux sont intimement liés.

Si Mardi gras porte ce nom, c’est parce que ce jour tombe la veille du Mercredi des Cendres qui marque le début du Carême, la période de 40 jours durant lesquelles les Chrétiens devaient faire un jeûne.

D’ailleurs, le mot "Carême" vient du latin "quadragesima" qui veut dire 40e jour. Parmi les restrictions, il y avait celle de ne pas manger de plats d’origine animale, comme des œufs, du beurre et de se priver de viande. On enlevait la viande, en latin "carnelevare" qui a donné au XVIe siècle le mot "carnaval". Durant les réjouissances du carnaval, on mangeait beaucoup, on faisait des réserves ! On mangeait des œufs, du beurre par exemple et c’est comme ça qu’on est arrivés aux crêpes d’ailleurs, bref, tout ce qui tient au corps, d’où le terme "Mardi gras", car il l’était vraiment.

Mais surtout, on mangeait ça pour ne pas gâcher ! Parce qu’autant les céréales, les graines, se conservaient, autant beurre, œufs et viande ne pouvaient pas attendre 40 jours avant d’être consommés, donc on mangeait au lieu de jeter. Au IVe siècle, date d’instauration du Carême, c’était assez calme côté frigo et congélateur.

