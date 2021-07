Pourquoi les dauphins ont de quoi faire flipper

Ces gentils dauphins qui nous ont fait rêver dans Le Grand Bleu ou sur les tablettes de chocolat blanc cachent bien leur jeu. Vous vous souvenez peut-être dans son morceau Basique, Orelsan disait que les dauphins sont des violeurs. Eh bien il avait raison !

Le biologiste américain Richard Connor a étudié des mâles en Australie et a découvert qu'ils pouvaient former des alliances pour kidnapper une femelle et la séquestrer plusieurs jours, parfois plus d’un mois. À tour de rôle, ils s’accouplent de force avec elle, sans consentement.

Les dauphins peuvent être extrêmement violents et faire passer les requins pour des Bisounours. Et là encore c’est à cause de leurs pulsions démentes. Par exemple, quand ils n’ont pas de femelle sous la nageoire pendant la période de reproduction, ils s’amusent à pourchasser des marsouins pour finir par les tuer. Y a pire encore…



Certains mâles tuent aussi parfois des bébés dauphins. Simplement parce qu’une fois le delphineau mort, sa maman retrouve son cycle hormonal normal et donc est à nouveau disponible pour se reproduire. Ils sont pas Flipper les dauphins, non ils sont flippants.

