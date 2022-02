Pourquoi le bleu pour les garçons et le rose pour les filles, c'est stupide

Cette façon de genrer les enfants à la naissance en leur attribuant un code couleur devenu au fil du temps un cliché absolu. Et d’autant plus ridicule que pendant des millénaires, c’était même le contraire. Le rose, c’était pour les garçons et le bleu pour les filles.

Jusqu’au début du XXe siècle, les enfants jusqu’à l’âge de 6 ans n’étaient pas sexualisés. Fille ou garçon, on les habillait en blanc, car c’est la pureté, l’innocence. Et surtout car un enfant, ça se tâche souvent et comme pour laver le linge, on le faisait bouillir, le blanc c’était beaucoup plus pratique par rapport aux couleurs qui déteignaient.

Quand ils grandissent, à partir du XIIe siècle, le bleu est la couleur réservée aux filles car c’est celle utilisée pour le manteau de la Vierge Marie. Pourquoi cette couleur ? Car on utilise des pigments de lapis-lazuli, aussi chers alors que l’or, donc précieux, comme la mère du Christ. Au contraire, le rose, et ça cela remonte à l’Antiquité, est considéré comme un rouge pâle, un rouge low cost. D’ailleurs en grec comme en latin, le mot "rose" n’existe pas. Et le rouge, c’est le symbole alors du pouvoir, de l’autorité et de la guerre, donc direct réservé aux garçons.

Le changement au Moyen Âge

Les choses vont s’inverser à la fin du Moyen Âge. Chez nous, quand le roi Saint Louis se place sous la protection de la Vierge Marie pour ses croisades, il met donc du bleu sur ses armoiries avec des fleurs de lys, qui devient couleur royale. Ainsi, le rouge perd peu à peu sa virilité et se transforme en couleur de l’amour.

Le rose se féminise définitivement plus tard quand Madame de Pompadour l’adopte à Versailles. Véritable influenceuse avant l’heure, elle en fait la couleur à la mode pour les dames. Mais, rose ou bleu, peu importe, l’habit ne fait pas le moine et aujourd’hui, tant mieux, sa couleur pas le sexe.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.