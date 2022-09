Pourquoi les chiens mangent de l'herbe ?

Même si le régime alimentaire du chien c’est plutôt pâté ou croquette, vous l’avez peut-être déjà observé, de temps en temps, un chien mange de l’herbe. C’est pour plusieurs raisons et la première vient de l’espèce dont le chien descend : le loup.

Les loups à l’état sauvage n’avaient pas totalement le même régime alimentaire que nos toutous. Ils devaient se débrouiller tout seuls, voilà pourquoi les loups étaient devenus omnivores. Quand ils n’avaient pas de chair d’animal à manger, ils se rabattaient sur des fruits et même de l’herbe. On pense donc que le chien a conservé dans ses gènes ce goût de l’herbe. Si ça arrive au vôtre, laissez-le faire, ce n'est pas très grave. Au contraire, ça peut même être bon pour sa santé.

C’est l’autre raison pour laquelle le chien broute de temps en temps : c’est de l’automédication canine. Quand il se sent mal, le chien cherche à se faire vomir pour se purger l’estomac et pour cela il mange du chiendent, dont on comprend mieux du coup l’origine du nom, le chien l’arrache avec ses dents.

Le chiendent est une herbe riche en fibres et qui a des qualités diurétiques, idéal pour se vider, mais pas pour se vermifuger, comme beaucoup de maîtres et de maîtresses de chiens l'interprètent souvent. Le chiendent n’a aucune action là-dessus. Pour les vers, ce n'est pas l’herbe la solution, mais le vétérinaire.

