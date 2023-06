Pas la peine d’avoir fait des études de médecine pour savoir que le cœur qui bat dans notre poitrine n’a pas vraiment la forme du cœur qui apparaît sur les cartes à jouer ou sur les petits mots d’amour qu’on envoie…L’explication, elle vient comme souvent de l’Antiquité…

Tout commence en Egypte où le cœur est considéré comme l’organe central, le plus vital, mais aussi comme le siège de l’âme. De là partent les sentiments, dont l’amour. Mais à l’époque, on ne le symbolise pas, on ne le dessine pas. C’est à la Grèce Antique que le cœur et donc l’amour, vont prendre cette forme de 2 lobes rouges réunis ensemble, de 2 qui ne font qu’un. Une forme qui est inspirée par une plante : le lierre. D’ailleurs, à l’origine, ce dessin représente vraiment une feuille de lierre et pas un cœur. Tout simplement parce que le lierre a une grande longévité et est difficile à détruire… Pour les Grecs, cette feuille est devenue le symbole de ce qui est durable.

Il a fallu attendre en fait le 14e siècle pour qu’on se mette à vraiment dessiner le cœur comme icône du love. Au début, sa pointe est en haut et la partie large en bas, il a plus des allures de poire ou de poivron. C’est en 1340 dans un ouvrage intitulé Le roman d’Alexandre, que le cœur apparaît tel qu’on le connaît encore. Les peintres italiens lui donneront la couleur rouge du sang. Si ce dessin emporte tous les suffrages c’est parce qu’au final, il est ambigu. Il symbolise en effet le sentiment, mais aussi un aspect plus coquin et charnel, car on peut aussi y voir à la fois une poitrine féminine et une paire de fesses. L’amour, vous le savez, on aime le vivre, mais aussi le faire !

À écouter 494. Pourquoi le symbole "cœur" ne ressemble pas à un vrai cœur ? 00:02:12

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info