Pourquoi le couple Chirac aurait pu être une fable de La Fontaine ?

Couple iconique de la politique française, Jacques et Bernadette Chirac, aurait pu être une fable de La Fontaine, "L’hélicoptère et la tortue". C'était d'ailleurs les surnoms de l'ancien président de la République et de la Première Dame.

"La tortue", c’est celui que Jacques donnait à Bernadette. Pour sa lenteur qu’il lui reprochait. Et sa taille aussi, elle qui faisait 40 centimètres de moins que lui. "L’hélicoptère", c’est le surnom que Jacques Chirac avait à Sciences Po quand il a rencontré sa future femme en 1951.

L'ancien chef de l'État était bruyant, il bougeait dans tous les sens et attirait tous les regards. Y compris celui de Bernadette. Mais c’est lui qui l’a abordée, par un concours de circonstances.

Comme Bernadette était très timide, un ami lui avait conseillé, lorsque le maitre de conférence commençait à donner les sujets d’exposé, de lever le doigt dès le premier et de le prendre. Histoire d’être débarrassée. Mais Jacques Chirac, de son côté, prend ça pour du culot. Il l’aborde à la bibliothèque après le cours pour lui proposer de créer un groupe de travail.

Un couple qui dure malgré les infidélités

Elle finit par accepter et découvre qu’on le surnomme aussi "l’hélicoptère" parce qu’il brasse beaucoup d’air. En gros, Jacques Chirac est fainéant et c’est elle qui va réaliser l'ensemble de l’exposé.

C’est le début d’une histoire qui se concrétisera par un mariage en 1956 et survivra à tout. Y compris aux nombreuses infidélités de Jacques. Bernadette, par amour, a fermé les yeux. Mais elle savait. Et Jacques savait qu’elle savait. La preuve quand on lui a demandé un jour ce qu’il regardait en premier chez une femme, il a répondu : "Ce que je regarde en premier chez une femme c’est si la mienne me surveille".



