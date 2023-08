Philippe Caverivière : "j'ai très mal parlé à Jacques Chirac au téléphone", raconte l'humoriste

Dans l'émission "Ca va faire des histoires", les experts peuvent raconter des anecdotes instructives, mais aussi personnelles. Philippe Caverivière ne s'est pas fait prier en racontant sa rencontre avec Jacques Chirac. La première discussion entre les deux hommes a même mal démarrée : "Je lui ai très mal parlé au téléphone", raconte l'humoriste de la chronique "L'œil de Philippe Caverivière", sur RTL.

À l'époque, ce dernier est l'auteur de Nicolas Canteloup pour l'émission "Vivement Dimanche", animée par Michel Drucker. Un jour, Bernadette Chirac est invitée à s'asseoir sur le célèbre divan rouge. La femme du président, plus que ravie du tournage, invite toute l'équipe de production ainsi que Nicolas Canteloup, à l'Élysée. Le nom de Philippe Caverivière ne figure pas dans la liste des invités, mais qu'importe. "L'autre auteur non plus n'était pas invité, mais on s'en fout. La date passe et moi, je m'en rappelle plus", confie-t-il à Stéphane Rotenberg, animateur de l'émission "Ça va faire des histoires".

Quelle ne fut pas sa surprise quand le président de la République, en personne, l'appelle à son domicile, le jour même de la réception ! "C'est un mercredi, je suis chez moi en train de travailler et j'ai Nicolas Canteloup qui m'appelle. Il me dit 'Philippe, t'es chez toi ? Il faut que je te passe quelqu'un'. Et là, j'entends une voix qui dit 'Bonjour, c'est Jacques Chirac'. Sur le coup, j'ai pas trop compris", se souvient le chroniqueur.

Je me suis aussi excusé de l'avoir tutoyé Philippe Caverivière

Loin de croire que le chef d'Etat est à l'autre bout de fil, Philippe Caverivière est persuadé qu'il s'agit d'une farce de son ami et collègue, Nicolas Canteloup. "Oh arrête tes conneries, j'ai autre chose à foutre Nico, je suis en train de bosser là ! Et soudain, j'entends Nicolas qui parle à côté de la voix de Jacques Chirac. Je me dit tiens, il peut faire deux voix simultanées, il a progressé !", plaisante l'auteur.

Mauvaise pioche, il s'agissait bien de Jacques Chirac. L'appel du président était en réalité une invitation au fameux déjeuner à l'Élysée. "Quand il a raccroché, j'ai appelé ma mère. Tout ce qu'elle m'a dit c'est 'Comment tu t'habilles ?'. Je suis ensuite monté sur mon scooter, habillé dans les habits que ma mère m'avait conseillé et j'ai rejoint Jacques Chirac. Je me suis aussi excusé de l'avoir tutoyé", détaille-t-il.

Selon le chroniqueur, il existe une photo de son arrivée à l'Élysée. "Je lui tends ma main, et même si je suis à la bourre, il me fait un super accueil", termine Philippe Caverivière. Une rencontre qui n'a pas eu l'air de froisser le président, bien au contraire...

