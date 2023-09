"Bernadette" : la famille Chirac regrette d’avoir été tenue à l’écart du film

Bernadette et Jacques Chirac (image d'illustration).

Quand Catherine Deneuve, l’une des actrices françaises les plus cultes se glisse dans la peau d'une des premières dames les plus cultes, Bernadette Chirac. Si le long-métrage est très attendu, la famille de l'ancienne première dame ne fera aucun commentaire sur le film éponyme, en salles le mercredi 4 octobre, déplorant de ne pas avoir été informée du tournage.

À l'origine, le film devait d'ailleurs s'appeler La Tortue, surnom peu valorisant donné par les communicants de l'Élysée à une Bernadette Chirac jugée ringarde en 1995, au début du premier septennat de son mari, Jacques Chirac. C'est d'ailleurs sur cette période que revient le film Bernadette : Catherine Deneuve y campe une femme qui va prendre sa revanche sur le système.

La première dame va révéler une nature beaucoup plus combative que prévue. Devenir populaire et sans doute sauver le mandat de Jacques Chirac. Petites phrases vachardes, règlements de compte, coups bas dans les coulisses de la République... Bernadette est d'abord une satire humaine avant d'être une brûlot politique.

La famille Chirac "heurtée" par sa mise à l'écart du projet

Principale victime de ce jeu de massacre, Claude Chirac, interprétée par Sara Giraudeau, apparait dépassée et jalouse de l'essor médiatique de sa mère. Le premier cercle a vu le film et d'ailleurs apprécie plutôt la performance de Catherine Deneuve. Mais la famille a cependant été "heurtée" de ne pas avoir été prévenue du projet en amont. Et pas sûr que Nicolas Sarkozy ou Dominique de Villepin, campés de manière presque burlesque, sortent satisfaits d'une éventuelle projection.