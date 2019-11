Jacques et Bernadette Chirac en novembre 2011 (Archives)

publié le 01/11/2019 à 15:34

Bernadette Chirac sort de son silence. Pour la première fois depuis le décès de Jacques Chirac, le 26 septembre dernier, son épouse réagit publiquement, de manière indirect. L'ancienne première dame a répondu au maire de Cannes. Ce dernier avait mis à disposition de ses administrés un registre de doléances après l'annonce du décès du 5e président de la Ve République.

"C’est avec une très vive émotion que j’ai reçu le registre de condoléances mis, grâce à vous, à a disposition des habitants de Cannes", écrit dans un courrier, relayé par Nice Matin, celle qui s'était engagée notamment en faveur des pièces jaunes. Et d'ajouter : "Au moment où ma famille et moi-même sommes si douloureusement éprouvés par le décès de Jacques, ces marques d’affection, d’amitié et de fidélité nous vont droit au cœur".

Bernadette Chirac conclut avec un mot de remerciement à l'attention de celles et ceux qui ont adressé une marque de sympathie à Jacques Chirac ou à sa famille. Elle souhaite leur témoigner "combien la douceur de leurs mots nous touche profondément."