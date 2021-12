Pourquoi fête-t-on Noël ?

Vous avez vu les Champs-Élysées illuminés pour les fêtes de Noël ? C'est une tradition qui semble bien ancrée dans le patrimoine parisien. Et pourtant, la décision d'illuminer les 400 arbres de l'avenue ne remonte qu'à 1980.

Pour retrouver l'origine de Noël, il faut remonter les Champs au-delà de la Porte Maillot et remonter dans le temps pour s'enfoncer dans le Bois de Boulogne, à l'époque des Gaulois, quand ce bois était encore une forêt immense et inhospitalière. Aux alentours du 25 décembre, on verrait alors des druides courir dans toutes les directions dans la forêt et allumer des grands feux de joie en criant : "Noël, Noël !" Enfin, plus exactement "Néo Éole", ce qui signifie en langue celtique "Nouveau soleil".

En effet, à partir du 25 décembre, les nuits raccourcissent, les jours rallongent et le soleil se fait plus présent. Bien avant la naissance de Jésus à Bethléem, on célébrait donc "Néo Éole" avec de grands feux, dont la fameuse bûche de Noël du réveillon est encore l'héritage.

"Néo Éole" est devenu au fil des siècles "Nouel", une exclamation joyeuse accompagnant tout événement heureux de la vie, une naissance, un succès, un festin ou un baptême. C'est d'ailleurs à l'occasion de celui du futur roi Charles VI, à Paris, dans l'église Saint-Paul du Marais, qu'on trouve en 1368, la première trace écrite du mot Noël pour célébrer cet évènement.