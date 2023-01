Aujourd’hui, je réponds à un tout jeune ami des mots, Timéo, qui a 10 ans et qui nous écoute de Labastide-Beauvoir, près de Toulouse. Timéo se demande "pourquoi on donne un genre à des choses qui n’ont pas de sexe : une table, un tabouret, une voiture, un camion,... ? Et surtout pourquoi on dit UN an et UNE année ? Alors que c'est exactement la même chose !"

Timéo a raison : un vélo mais une bicyclette, un siège mais une chaise, quelle est la logique ?

Le genre des mots, nous en parlons souvent dans le Bonbon sur la langue, parce que c’est un casse-tête, et pas seulement pour les étrangers qui apprennent le français. Tenez, dites-vous un ou une colchique dans les prés, amis des mots ? L’hémisphère nord, où nous vivons, c’est un ou une hémisphère ? Et à la salle de gym, vous soulevez un ou une haltère ?

Vous pouvez certes en soulever deux d’un coup, ça demande un peu plus d’effort physique mais ça vous évite de vous poser la question de leur genre. Quoi qu’il en soit, tous ces mots sont masculins : un colchique, un hémisphère (oui, même si une sphère est féminin), et vos haltères sont sans doute très lourds, mais en aucun cas lourdes.

Bref, la question de Timéo est excellente... d’autant que beaucoup de spécialistes de la langue se la sont posée. En fait, on ne sait pas exactement d'où vient le genre des mots. En français, il provient pour l’essentiel du latin... mais en latin ? On ne sait pas.

LA soleil et LE lune en allemand

Il y a des langues qui n’utilisent pas cette répartition. L’anglais dit a bus, a car, a boy, a girl : le même article pour tout le monde. Certaines langues, comme le latin ou l’allemand, ont un neutre en plus du masculin et du féminin. D’autres divisent les mots selon qu’ils désignent l’animé (le vivant) ou l’inanimé (les objets). Et puis, entre les langues à genres, comme la nôtre, ce genre est bien souvent différent pour un même mot. En espagnol on ne dit pas "LA mer Méditerranée" mais "LE mer" (el mar). En allemand, soleil est féminin, et lune masculin : oui, LA soleil et LE lune !



Le genre des mots est si arbitraire qu’il a même souvent changé en français : on a d’abord parlé d’un horloge ou d’un erreur avant que l’usage ne décide de féminiser ces mots, par exemple. On parlait aussi d’une aigle jusqu’au XVIe siècle. En somme, sauf quand il s’agit d’êtres vivants (un chien/une chienne, une fille/un garçon), le genre grammatical a fort peu à voir avec le sexe.

Et pour UN an/UNE année, donc ? L’an a existé un peu avant l’année, mais les deux mots apparaissent dès le XIe siècle. An était sans doute un peu court, l’usage a dû trouver qu’il se confondait avec la préposition en, donc année permet d’éviter toute confusion. Année est construit comme une fournée, une louchée, une bouchée, tous ces mots féminins en "ée" qui désignent le contenu de quelque chose. C’est pour ça qu’année est féminin ; une année, en quelque sorte, c’est le contenu d’un an. Et puisqu’on peut se le souhaiter tout le mois de janvier… bonne année, Timéo !

