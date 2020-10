"Prêt de" ou "près de" ? Que faut-il écrire ?

publié le 03/10/2020 à 09:10

Aujourd’hui, amis des mots, je vais m’attaquer à une erreur trop fréquente : c’est celle qui consiste à confondre "près de" et "prêt à". Vous allez me dire : près et prêt… ça se ressemble ! Eh oui, c’est ce qu’on appelle des homophones (ils se prononcent de la même façon) mais attention, ce ne sont pas des homographes (le premier s’écrivant PRèS, le second PRêT).

J’ai reçu il y a peu un courriel publicitaire d’un site de vente en ligne qui disait "la bonne humeur n’est pas prête de partir en congés". Dans la foulée, j’ai vu passer sur Twitter un message de La Chaîne météo selon lequel la situation climatique n’était "pas prête de s’arranger". Au lieu de "la bonne humeur n’est pas près de partir en congés", "la situation n’est pas près de s’arranger"…

Comme vous le savez, j’ai la plus grande indulgence pour les erreurs commises par tout un chacun. Ne pas en faire du tout est impossible, et on ne peut pas non plus tout contrôler quand on parle. Mais un message publicitaire, c’est écrit, c’est réfléchi, c’est vérifié ou ça devrait l’être, y laisser des bourdes pareilles, c’est carton rouge. Interdit.

Près ou prêt : attention à la faute

Dans certains cas, pourtant, près et prêt sont presque synonymes, donc c’est vrai, il y a de quoi s’embrouiller : Stéphane est prêt à prendre l’antenne/Stéphane est près de prendre l’antenne, par exemple. Là, on peut dire les deux, mais d’une part, vous sentez bien qu’on ne dit pas exactement la même chose, et d’autre part, l’un se construit avec à et l’autre avec de.

Comme l’explique Larousse.fr : "Près de PRèS, c’est sur le point de [ça peut être aussi proche de, physiquement, bien sûr]. Il était près de réussir [Il était près de la porte]. Prêt à, c’est préparé ou décidé à ; en état de. Nous sommes prêts à partir ; la machine est maintenant prête à fonctionner."

"PrêtE à fonctionner" : au féminin, on entend la différence, et au pluriel on entend la liaison : le "près" de "près de" est un adverbe, donc invariable, tandis que le prêt de "prêt à" est un adjectif, donc s’accorde comme tous les adjectifs au féminin et au pluriel. Je suis prêtE à tout pour piquer le croissant de Stéphane, mais je ne suis pas prèS d’y arriver parce qu’il est plus grand que moi.

L'astuce pour ne plus se tromper

Vous avez peut-être l’impression que tout ça est hyper-emberlificoté, mais je vais vous donner un truc pour ne plus jamais les confondre. "Près" peut se remplacer par son opposé, "loin", qui se construit comme lui, avec de. Evidemment la phrase prend un sens inverse, mais elle tient debout, comme dans : Muriel n’est pas loin d’arriver à piquer le croissant de Stéphane. Donc, si on peut remplacer par loin, c’est près.

Et si vous habitez près de Cherbourg, amis des mots, je vous donne rendez-vous cet après-midi dès 14 heures à l’Espace culturel Leclerc de Tourlaville. Il y aura des dédicaces, et une gentille dictée où l’on a le droit de copier sur son voisin.