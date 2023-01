Pourquoi dit-on "être fier comme un pou" ?

"Après le Covid et la grippe, revoilà les poux !", ai-je entendu l’autre jour en passant devant l’école de mon quartier. La maman qui s'exprimait ainsi semblait désespérée – c’est vrai qu’en plein hiver, c’est rare. Je parle en connaissance de cause car il se trouve que j’en ai eu beaucoup, des poux, moi, à l’époque de l’école primaire – dans ma famille on m’a même appelée Marie-Rose, du nom de la lotion antipoux. La honte absolue – sans parler des démangeaisons !

Quoi qu’il en soit, soudain, je me suis demandé pourquoi on pouvait être "fier comme un pou"… C’est vrai, c’est pas terrible, un pou. Pour info, Stéphane Carpentier a trouvé le remède miracle à ce problème de poux (amis des mots, tapez "Stéphane Carpentier" dans Google images, vous découvrirez sa stratégie). Mais alors pourquoi "fier comme un pou", alors qu’un pou, c’est si moche ? (Tant que vous êtes dans Google images, tapez le mot pou, vous allez voir, y a pas de quoi être fier)…

Le pou et le pou...let

D’ailleurs on dit aussi "moche comme un pou", et là, ça se comprend mieux. Eh bien figurez-vous que, comme pas mal de curiosités de notre langue blagueuse, l’expression "être fier comme un pou" est née d’une erreur. À l’origine, il ne s’agissait pas du pou, Pediculus humanus de son nom savant, mais du coq, Gallus gallus domesticus. D’ailleurs, on dit aussi parfois "fier comme un coq". L’image de l’animal juché sur son tas de fumier cocoriquant à pleins poumons en gonflant fièrement son jabot coloré est nettement plus parlante. Or, c’était ça, l’expression d’origine : fier comme un coq. Car il fut un temps, au Moyen Age, où le pou et le jeune coq portaient le même nom : pouil, qui a évolué d’un côté en pou et de l’autre en poulet ! Eh oui.

On dit aussi depuis le XVIe siècle "être fier comme un paon", parce qu’on assimile cette manière de faire la roue à de la prétention. Bref, il y a pas mal de façons de dépeindre une fierté un peu excessive ou ridicule. On peut même être "fier comme Artaban", une expression plus récente, puisqu’elle ne remonte qu’au XIXe siècle. On la trouve pour la première fois en 1829, dans les Mémoires de Vidocq, cet ancien malfrat devenu chef de la police qui a inspiré à Victor Hugo le Jean Valjean des Misérables.



Et qui est aussi le héros d’un feuilleton-culte de notre enfance, avec Claude Brasseur dans le rôle titre. L’Artaban en question est le héros, hautain, ridicule et suffisant, d’un roman baptisé Cléopâtre, aujourd’hui oublié mais célébrissime au XVIIe siècle – c’était l’un des préférés de Mme de Sévigné. Depuis, on a dit aussi (par plaisanterie mais parfois par erreur, tout le monde ne connaissant pas cet Artaban) "fier comme un petit banc"… ou mieux, comme un certain clochard de Coluche : "fier… comme s’il avait un bar-tabac" !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info