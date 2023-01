Quelle est l'origine étonnante de l'expression "Se faire appeler Arthur" ?

Ce qui arrive à quelqu’un quand il a fait une grosse bêtise, qu’il se fait vertement réprimander, on dit qu’il se fait appeler Arthur. Mais quel Arthur ? Arthur, l’animateur télé ? Arthur Rimbaud ? Ni l’un ni l’autre, ni aucun Arthur en fait, car ça n’a absolument rien à voir avec quelqu’un. Ça a plus à voir avec quelque chose.

En fait, ça nous renvoie à la Seconde Guerre mondiale et plus précisément à l’Occupation Allemande. Les Nazis avaient instauré un couvre-feu très strict. À partir de ce moment-là, les Français n’avaient plus le droit de sortir dehors. Ils devaient aussi éteindre les lumières et fermer leurs volets afin de ne pas donner de signes de vie évidents aux avions alliés qui pourraient alors tenter de bombarder les troupes germaniques. Ce couvre-feu avait été fixé à 8 heures du soir pétantes et c’est de cet horaire qu’est née l’expression.

Huit heures en Allemand se dit "acht uhr". Alors quand quelqu’un était surpris dehors par une patrouille nazie, il se faisait vertement reprendre et signaler qu’il avait dépassé l’heure autorisée pour le couvre-feu. Les soldats allemands lui criaient dessus : "Acht uhr ! Acht uhr !", "Huit heures ! Huit heures !". Pour se moquer des réprimandes de ses occupants, les gens se la répétaient entre eux. Mais ceux qui maitrisaient mal la langue de Goethe ont fini par la franciser. et "Acht uhr" est devenu "Arthur". Et donc quand les Nazis les grondaient, ils se faisaient appeler Arthur !

