Santé : 4 infos étonnantes et méconnues sur le corps humain

Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

Envie d'en savoir plus sur le corps humain et de régaler vos proches d'anecdotes surprenantes pendant un barbecue estival ? Ne cherchez plus, vous trouverez ici 4 faits souvent méconnus sur notre corps.

Vous allez savoir pourquoi le bâillement est contagieux et comment l'expression "l'argent n'a pas d'odeur" est née d'une envie pressante. Des informations insolites qui ne manqueront pas de vous étonner, sans vous donner envie de bâiller.

1. Avoir les dents du bonheur a sauvé la vie de milliers de Français

Ça nous ramène à l'époque de Napoléon et de ses guerres aussi nombreuses que meurtrières. Il fallait donc régulièrement enrôler de nouveaux soldats pour renflouer les troupes décimées.

À écouter 49. Pourquoi avoir les dents du bonheur a sauvé la vie de milliers de Français 01:59

2. Pour quelle raison étrange le bâillement est-il contagieux ?

On a tous connu ce moment où on se fait surprendre par un professeur, ou pire, par son patron, la bouche grande ouverte jusqu’à la glotte. Le bâillement intervient la plupart du temps dans ce qu'on appelle la "pandiculation". Rien à voir avec Pandi Panda, c'est juste le mot savant pour décrire le moment où, parce qu'on est fatigué, on s'étire et on baille.

À écouter 30. Pour quelle raison étrange le bâillement est-il contagieux ? 02:23

3. Péter c'est bon pour la santé, mais moins pour la planète

Ce n'est pas le sujet le plus glamour au monde, mais ne soyez pas choqués parce que de toute façon, vous, moi, même les princesses, tout le monde pète. On ne s'en rend pas forcément compte, sauf si on fait un concours avec des amis, mais en moyenne on flatule en moyenne une quinzaine de fois par jour.

À écouter 12. Pourquoi péter c'est bon pour la santé, mais moins pour la planète 02:02

4. L'expression "l'argent n'a pas d'odeur" est née d'une envie pressante ?

Nous sommes en 68 après Jésus-Christ, l'empereur Néron vient de suicider et il a laissé les caisses de l'Empire tellement vides que ses successeurs ne sont pas loin d'avoir envie de faire pareil. Jusqu’à ce que l'un d’eux, Vespasien, décide alors de renflouer les finances en instaurant toute une série d'impôts. Notamment un aussi efficace qu'étonnant…

À écouter 10. Pourquoi l'expression "l'argent n'a pas d'odeur" est née d'une envie pressante ? 01:49