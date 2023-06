Pourquoi "Carmen" a été un enfer pour Georges Bizet

Mercredi 14 juin sort en salles Carmen réalisé par Benjamin Millepied qui a dirigé le ballet de l’Opéra de Paris. Carmen a été un enfer pour Georges Bizet, puisqu'il en est mort, à 36 ans seulement, trois mois après la première, le 3 mai 1875 à l’Opéra-Comique. Pour Bizet, ce fut l’opéra tragique.



En adaptant l’œuvre de Prosper Mérimée, l’histoire de cette gitane incendiaire qui finit assassinée par son amant Don José, Bizet s’est mis à la faute. À l’Opéra-Comique, théâtre bourgeois, familial, on ne présente pas des œuvres dans lesquelles on meurt à la fin. Bizet doit donc revoir sa copie.

Il modifie son opéra et invente un personnage de femme qui correspond aux standards qu’on lui demande. Micaëla, la femme pure et innocente que doit épouser Don José, rend les contrebandiers comiques et rajoute des scènes de fête. Mais Bizet n’est pas au bout de ses peines



L’interprète prévue pour jouer Carmen, Célestine Galli-Marié, fait des caprices. Son air d’entrée lui déplait, elle demande à Bizet de composer autre chose. Elle veut un air populaire qui sonne espagnol et définisse d’entrée son personnage. Bizet lui propose un nouvel air d’entrée : à douze reprises, elle lui renvoie.

La première de "Carmen" fait scandale

À court d’inspiration, il se résout à pomper une mélodie déjà existante signée du compositeur basque Sebastian Yradié. Cette mélodie va devenir le passage le plus célèbre de Carmen : "L’amour est un oiseau rebelle". Bizet n’est pas au bout de ses peines, puisque la première fait scandale.

Le public est outré de voir une femme tuer son amant, on juge ça immoral. La critique descend Carmen en flammes, à part quelques confrères du compositeur, dont Tchaikovsky qui déclare : "Dans dix ans, ce chef-d’œuvre sera le plus populaire des opéras". Ce sera le cas, mais Bizet ne le verra pas de son vivant.

Déprimé par cet échec, épuisé, après un bain dans l’eau froide de la Seine, à Bougival où il vit, il fait une crise cardiaque fatale, le jour de la 33ᵉ représentation de Carmen. Aujourd’hui, l'opéra est joué en moyenne deux fois par jour quelque part dans le monde.

