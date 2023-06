Pourquoi s'asperge-t-on de champagne après une victoire en sport ?

Ce dimanche, c’était la fin des 24 Heures du Mans. Une victoire que les vainqueurs ont fêtée en s’aspergeant de champagne. Mais pourquoi fait-on ça dans le sport et pas ailleurs ? On imagine assez mal Justine Triet aller ruiner le smoking des invités du premier rang après sa Palme d’Or à Cannes. Cette tradition prend sa source en 1950, l’année du premier championnat du monde de Formule 1, avec un grand prix qui se déroule à Reims. Voilà pourquoi le vainqueur, Juan-Manuel Fangio se voit remettre un jéroboam de Moët & Chandon.

Cette tradition va s’exporter dans toutes les courses automobiles ou presque. Par exemple, le vainqueur des 500 miles d’Indianapolis reçoit, lui, une bouteille de lait car en 1936, Louis Meyer avait demandé à en boire après sa victoire. C’est resté comme coutume. Mais la douche de champagne remonte à 1966. Jusqu’ici les vainqueurs gardaient la bouteille et la buvaient chez eux. Et ça aurait dû être aussi le cas sur le podium des 24 Heures du Mans car c’est dans la Sarthe que la douche de champagne est née.



Une tradition accidentelle

Vainqueurs de leur catégorie au volant de leur Porsche, le duo anglo-suisse Colin Davis/Jo Siffert se voit offrir un magnum de champagne. Sauf qu’il fait extrêmement chaud cette année-là, la bouteille n’était pas assez fraiche et au beau milieu des hymnes, le bouchon a sauté. Avec la pression, une pluie de champagne arrose alors les personnes autour des vainqueurs. Par réflexe, le Suisse Siffert met son pouce dessus et là, comme avec un tuyau d’arrosage, ça part dans tous les sens.

L’année suivante, le pilote américain Dan Gurney remporte Le Mans. Comme il avait assisté à la scène, que ça l’avait fait rire, il décide de remettre ça mais là en le faisant exprès. Aussitôt la bouteille en main, il l’a secouée jusqu’à ce que le bouchon saute, inaugurant une pratique synonyme de victoire en sport automobile et aujourd’hui en sport tout court. Même si en Formule 1, fini le champagne !

Il a été remplacé depuis 2 ans et un appel d’offres remporté par un producteur italien de mousseux, car le fournisseur français ne voulait plus payer les millions d’euros demandés pour être champagne officiel des Grand Prix. Donc désormais, Verstappen et compagnie s’arrosent au Ferrari, pas l’écurie mais la boisson. Ça ne s’invente pas, c’est le nom de la marque qui a remporté l’appel d’offres en 2021. Maigre consolation pour la Scuderia, même quand elle ne gagne pas, elle est sur la première marche du podium !

