Pourquoi la marque Petit Bateau porte-t-elle ce nom ?

Ces jours-ci, on célèbre un anniversaire, les 130 ans de la marque de sous-vêtements la plus connue de France : "Petit Bateau". À l'origine, elle s’appelait Valton, du nom de son créateur à Troyes dans l’Aube en 1893, Pierre Valton. C'est une marque spécialisée dans la confection de sous-vêtements.



Sauf qu’à l’époque, les sous-vêtements ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui : hommes, femmes, enfants, tout le monde porte du caleçon long en laine qui descend jusqu’aux genoux, voire aux chevilles. Donc ça gratte et c’est galère à laver. Pierre Valton révolutionne ça en remplaçant la laine par du coton. C’est Étienne, l’un de ses fils qui va trouver le nom "Petit Bateau".

On est en 1918, la Guerre vient de se terminer, la France est à bout de souffle, tout le monde doit se serrer la ceinture. Étienne cherche à faire des économies et son épouse, Germaine, va lui offrir la solution. Elle fredonne tout le temps à leurs deux enfants cette comptine : "Les petits bateaux qui vont sur l’eau n’ont pas de jambes".

Étienne Valton se dit qu’il va faire pareil avec ses caleçons et il décide de leur couper les jambes. Ça fait des économies de tissu et avec ce qu’il lui fallait pour un caleçon long, il peut faire trois "articles 400". C'était le 1er nom de sa création, qu'il rebaptise "petite culotte" et a amélioré en remplaçant les boutons du caleçon par une ceinture élastique.



Une marque d'abord destinée aux enfants

Il change aussi le nom de l’entreprise qui devient donc "Petit Bateau". Mais là, ce n'est pas grâce à la comptine, mais à cause de la morale. Les Valton sont catholiques, prudes et pudiques, le papa fondateur de l’entreprise voulait d’ailleurs à l’origine rentrer dans les ordres. Alors ces culottes courtes qui laissent apparaitre les jambes des femmes notamment, ils n’assument pas du tout de les vendre sous leur nom.

Voilà pourquoi ils décident de se rebaptiser "Petit Bateau" et de se spécialiser dans les sous-vêtements pour enfants. Avec une égérie, Marinette, une petite fille dessinée, un peu potelée et en culotte, qui fut un peu la Barbie française. Dans l’entre deux guerres pour 25 francs, on pouvait s’offrir la poupée avec ses petits vêtements et évidemment sa petite culotte.

La petite culotte pour enfants est devenue aussi celle pour les grands grâce à l'Exposition Universelle de Paris en 1937 où la petite culotte "Petit Bateau" a reçu le Grand Prix de l’innovation, ce qui a permis de la démocratiser. Les petites filles devenues des femmes ont conservé l’amour de cette culotte qui nécessite 2,5 km de fil pur coton.

