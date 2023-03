JO Paris 2024 : pourra-t-on vraiment se baigner dans la Seine ?

Le sujet du jour. Les Jeux Olympiques 2024 seront célébrés à Paris du 26 juillet au 11 août 2024. 600.000 spectateurs sont attendus tout au long des 6 km du parcours sur les quais bas et hauts de la Seine. Le projet est titanesque puisque plus de 1,4 milliard d’euros ont été investis.

Le président de la République, Emmanuel Macron, "assure être en passe de réussir ce pari" de rendre la baignade dans la Seine et la Marne accessible à la baignade en 2024 pour les athlètes des J.O., et en 2025 pour les tous les franciliens dans des sites dédiées.

Pour mener à bien le projet, une grande mission d'assainissement du fleuve est en cours.



Pourquoi on en parle ? Quelles sont les épreuves qui se dérouleront dans la Seine pour les Jeux de Paris ? Comment fait-on avec les 350 tonnes de déchets récoltés par an dans la Seine ?



Analyse. "Le SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne) a investi plus de 6 milliards d'euros depuis 30 ans pour améliorer la qualité des eaux usées", explique son président, François-Marie Didier. Le conseiller de Paris Les Républicains ajoute que "l'eau, on en parle quand il y en a trop, quand il n'y en a pas assez. Je crois qu'aujourd'hui, il faut en parler tous les jours".

