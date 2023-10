Pourquoi Arsène Lupin est une superstar au Japon ?

Hier, mardi 3 octobre, sortait la saison 3 de Lupin, la série Netflix avec Omar Sy. Ce jeudi matin, RTL vous propose de découvrir sur les raisons de la célébrité du personnage au Japon. Un engouement qui n'est pas dû à la série, mais bien au célèbre voleur créé par Maurice Leblanc en 1905. Arsène Lupin, dont les aventures sont dès le début un tel succès qu’en 1909, l’aventure de Lupin, La Perle Noire, est publiée dans un journal japonais. Mais elle n'est pas signée Maurice Leblanc.

On la doit à un certain Morishita Ruburo, un nom inventé de toutes pièces tout simplement parce que Maurice Leblanc, c'est imprononçable en japonais. À partir de là, les Japonais vont devenir "lupinophiles". D’autant plus qu’en lisant sa toute première aventure, L’évasion d’Arsène Lupin, ils découvrent, ô stupeur, que le gentleman-cambrioleur immobilise son ennemi l’inspecteur Ganimard grâce à un udi-shi-ghi, une clé de bras. Car oui, et il s’en vante, Arsène Lupin pratique le jiu-jitsu, un art martial apparu en France la même année que lui, en 1905 !

Une passion qui dure depuis plus d'un siècle, car toutes ses aventures vont être traduites, et plutôt bien puisqu’en 1931, Maurice Leblanc se fend d’une lettre à son traducteur nippon où il se félicite d’être apprécié par "le public si intelligent et si cultivé du Japon". Mais en 1967, la lupin-mania va monter d’un cran !

Du roman au manga

Tout simplement parce qu’Arsène Lupin est adapté en manga par Kazuhiko Kato. Sous le nom Lupin III. S'en suit un énorme carton au Japon. Car le héros est le petit-fils de Lupin, élevé par Arsène, qui à sa mort lui lègue un livre dans lequel figurent tous ses secrets de cambrioleur. Ce manga est d’ailleurs lui-même un cambriolage !

Car son créateur, Kazuhiko Kato, n’a pas demandé l’autorisation aux ayants-droits de Maurice Leblanc d’utiliser le personnage de Lupin. Si au Japon, les lois sur les droits d’auteur lui ont permis de passer entre les gouttes, à l’étranger, il a fallu changer le nom du héros. Voilà pourquoi, devenu un dessin animé, on a pu le voir en France en 1985 sur France 3 rebaptisé Edgar le détective cambrioleur. Certaines de ses aventures BD sont mêmes parues sous le nom de Vidocq.

Il est finalement redevenu Lupin en 2012, lorsque les œuvres de Maurice Leblanc sont entrées dans le domaine public. Ce qui a permis à d’autres mangakas d’adapter en BD les vraies aventures de Lupin. Et parmi eux, un certain Go Nagai. Qui n’est autre que le créateur de Goldorak !