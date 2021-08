"Goldorak" : expo, karaoké géant... 46 ans après sa naissance, le robot n’est pas rouillé

Le 15 septembre 2021 débutera à la Maison de la culture du Japon à Paris une exposition qui va ravir toutes celles et ceux dont la vie a changé le 3 juillet 1978. Ce jour-là, sur Récré A2 sur Antenne 2 débarquait Goldorak et son générique culte écrit par Pierre Delanoë qui a aussi écrit pour Joe Dassin, Dalida ou Michel Sardou. Ce robot cornu japonais de 30 mètres, 280 tonnes et 21 mètres de tour de poitrine est devenu un icône qui méritait bien son exposition. Beaucoup rêvaient d’être son pilote Actarus, arrivé de la planète Euphor ravagée par les forces de Véga pour détruire les méchants Golgoths à coup de "Cornofulgur", "Astérohache", "Planitrons" et "Rétrolaser".

L'exposition a été baptisée Goldorak Xperienz - 1975-2021, ce sera donc une expérience, un parcours immersif au cœur des lieux emblématiques de ce dessin animé culte qui a lancé la culture manga en France. Vous pourrez voir le centre de recherches du Professeur Procyon d’où décolle Goldorak ou le camp de la Lune Noire, où se trouvent ses ennemis Hydargos et le Grand Stratéguerre. Il y aura des tonnes d’archives inédites, plein d’interactions, des quizz et même un décor géant pour se faire un selfie avec Goldorak…

L'expo durera jusqu’au dimanche 30 octobre mais ce n'est pas tout ! Deux jours avant, le 28 y aura une petite cerise sur le robot : la Retronight Goldorak Xperienz au Grand Rex à Paris, avec projection des épisodes préférés des fans et surtout un karaoké géant. Tous les interprètes originaux, enfin ce qu’il en reste, seront là pour les chanter : Enrique, Jean-Pierre Savelli (le Peter de Peter & Sloane), Michel Barouille et Noam…

Le 15 octobre sortira dans toute la France une BD originale de Goldorak (168 pages) aux éditions Kana, une histoire signée par cinq auteurs français fans du dessin animé et supervisée par Go Nagai lui-même, le créateur japonais de Goldorak, qui a aujourd’hui 75 ans. On sait déjà que ça se passera une dizaine d’années après le dernier épisode du dessin animé, qu’il y aura un très méchant Golgoth et que les héroïnes Venusia, Phénicia tiendront un rôle important. Bref, 46 ans après sa naissance, Goldorak n’est pas rouillé !