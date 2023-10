Pourquoi le golf s'appelle comme ça ?

La Ryder Cup, célèbre compétition qui oppose les meilleurs golfeurs européens à ceux issus des États-Unis, s'est terminée, ce dimanche 1er octobre, du côté de Rome avec une victoire de l'équipe du Vieux Continent. L'occasion de s'intéresser à l'origine de ce sport et surtout à ce nom qui peut étonner.

Selon une vieille légende urbaine, le terme "golf" serait un acronyme macho pour "Gentlemen Only Ladies Forbidden" (en français : "pour les hommes seulement, interdit aux femmes). Cette blague a été créée au XIXe siècle. Pourtant, au XVIe siècle, une certaine Mary Stuart, reine d'Écosse, pratiquait ce sport. La monarque écossaise a d'ailleurs inventé le rôle du "caddie", cette personne chargée de porter les clubs des joueurs. Le "caddy" vient du français "cadet" car en France, où Mary Stuart avait grandi, les jeunes garçons portaient le matériel de la famille royale.



Avant d'arriver en Écosse, ce sport a d'abord été pratiqué dans le nord de la France où l'on jouait à un jeu avec une canne et une balle, baptisé "la chole". La chole était elle-même inspirée du jeu qui a donné naissance au golf, inventé en 1297 aux Pays-Bas et qui s'appelait "le kolf". Le terme "kolf" est un dérivé du mot allemand "kolbe" qui voulait dire 'bâton". Avec une sorte de bâton, le but était de mettre une balle en tapant dedans dans un petit en-but ou toucher un poteau quand on jouait à l'intérieur.

Les Écossais, de simples copieurs ?

Les Écossais ont posé les règles du golf moderne avec le principe de mettre la balle dans un trou. Ils sont aussi à l'origine de la règle des 18 trous. À l'origine, les parcours n'avaient pas tous le même nombre de trous. Puis, on a décidé de mettre des normes. En 1754, à St Andrews, où se trouve le plus vieux et le plus mythique parcours de golf, il y avait 11 trous que l'on jouait deux fois, à l'aller puis au retour, donc 22.

Pour des raisons purement économiques, 4 trous ont disparu. Le terrain a été vendu pour y construire des maisons et une ligne de train. Entretenir un golf peut coûter très cher. Résultat, il n'était possible de faire des parties que sur 18 trous.

Comme l'explication n'est pas hyper glamour, les Écossais ont choisi d'inventer une légende. D'après cette dernière, les 18 trous correspondraient au nombre de gorgées d'une bouteille de whisky. Et si on buvait une gorgée à chaque trou, la bouteille était terminée à la fin de la partie. Sauf que là, on n'avait plus les yeux en face... des trous.