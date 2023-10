Pourquoi les talons hauts n'ont pas été inventés pour les femmes ?

Alors que la Fashion Week de Paris se termine ce mardi 3 octobre, voici une anecdote pour la moins surprenante concernant la mode : les talons hauts n’ont pas été inventés pour les femmes. Ces chaussures avec lesquelles les top models ont défilé sur les podiums cette semaine ont été inventées par les hommes et pour les hommes.

Leur création remonte en fait à l’Égypte antique. À cette époque, tout le monde marchait pieds nus et certaines personnes, comme les bouchers par exemple, avaient les leurs qui pataugeaient dans le sang. Pour éviter cela et rendre plus agréable leur quotidien, ils se fabriquèrent des sortes de sandales à talons haut.

Cette idée est ensuite reprise par les Perses au 10ème siècle, pour une raison guerrière. Lorsque les cavaliers perses, au galop, se levaient sur leurs étriers pour tirer à l’arc, les talons leur permettaient d’avoir une meilleure stabilité et donc être plus précis. Ces chaussures apparaissent dans l'Hexagone en 1599 lorsque la première mission diplomatique persane débarque en Europe. Les aristocrates français en tombent raide dingue.



Les femmes attendront la Révolution Française pour en porter

En France, les talons hauts permettent rapidement d'affirmer son statut social. C’est une façon de dominer le peuple et Louis XIV va en faire définitivement un des signes extérieurs de noblesse, lui qui portait portait des talons de 12 centimètres.

En 1670, il publie un édit qui n’autorise les talons rouges qu’aux membres de sa cour. Pratique, quand vous croisiez un noble dans la rue, vous saviez tout de suite s’il avait les faveurs du Roi ou pas.

Ce n'est qu'à partir de la Révolution Française que les femmes se mettront à porter des talons hauts. Alors que tout ce qui rappelle la noblesse est mis aux oubliettes, les bourgeois révolutionnaires se remettent symboliquement à la hauteur du peuple.

Comme les hommes sont actifs, ies chaussures à talons ne sont pas très pratiques pour travailler et c'est ainsi qu’on les abandonne aux femmes. Après tout, elles sont cantonnées à la maison donc pour elles ce n’est pas un souci d’en porter. Quant aux hommes, ils ne reporteront plus de talons haut.



