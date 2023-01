Pourquoi Bugs Bunny a-t-il fait beaucoup de tort aux lapins ?

Hier, dimanche 22 janvier, nous sommes entrés dans l'année du lapin à l'occasion du Nouvel An Chinois. Et, justement, le plus célèbre lapin de dessins animés, Bugs Bunny, leur a causé beaucoup de tort. Tout cela à cause de son "Quoi de neuf, Docteur ?", qu'il prononce en tenant une carotte entre les doigts. Pourquoi une carotte ? Parce que son créateur Mel Blanc voulait faire un clin d'œil à Groucho Marx et son cigare.

Et au rayon légumes, la carotte est ce qui s’en rapproche le plus. Résultat : depuis, tout le monde est persuadé que les lapins mangent des carottes et leur en donne. Alors que c’est totalement faux ! Avant tout, le lapin est un herbivore et non un rongeur, comme beaucoup le croient. Ils mangent de l’herbe, voire du foin ou de la salade. Mais pas de légumes.

À l’état sauvage, un lapin qui est un peu feignasse ne s’amuse pas à creuser pour déterrer une carotte. Il mange ce qu’il trouve au niveau du sol. Donc du vert. Et puis, à l’origine, le lapin vient d’Espagne et la carotte d’Afghanistan. Ils avaient donc peu de chances de se croiser dans la nature. Mais là où Bugs Bunny est criminel, c’est que les carottes sont dangereuses pour les lapins !

Les carottes, une friandise nocive pour les lapins

Comme ce n’est pas un aliment naturel pour eux, cela peut leur causer de gros soucis intestinaux, qui peuvent aller jusqu’à la mort. D’ailleurs, beaucoup de lapins sont allergiques aux carottes. Le problème, c’est qu’ils aiment ça. Car leur langue est tapissée de 17.000 cellules gustatives, ils sont donc capables de distinguer les saveurs de base comme le salé ou le sucré. Et le sucré, comme nous, ils adorent.

Or, la carotte est un des légumes qui en contient le plus. Plus que le potiron ou la pastèque. Surtout, c’est bien trop sucré pour un lapin, une carotte. Ne lui donner que ça à manger, cela reviendrait pour nous à nous nourrir exclusivement de Shokobons ou de Toblerone ! Ce qui réduirait considérablement notre espérance de vie. Sans compter que le sucre des carottes donne des caries aux lapins. Et peut les rendre obèses.

Vous pouvez tout de même nourrir les lapins avec des carottes, pas la partie orange que nous consommons, mais sa racine. Ces touffes de feuilles vertes au-dessus, que l'on nomme des fanes. C’est parfait pour un lapin : riche en fibres, peu calorique et avec un peu de sable qui permet d’user les dents du lapin qui, comme nos ongles, poussent toute la vie.

