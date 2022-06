Pourquoi, à une époque, manger du homard était un signe extérieur de pauvreté

Au XVIIe siècle quand les colons arrivent d’Europe pour s’installer sur la côte Est américaine, ils se retrouvent face une surpopulation de homards. Il y en a partout, à tel point qu’ils les surnomment les "cafards des mers", à cause de leur aspect et surtout de leur odeur, car le homard mort empeste à cause d’une bactérie présente pour le processus de décomposition.

Voilà pourquoi d’ailleurs les Indiens présents n’en mangent pas, ils les utilisent comme engrais ou vivants comme appâts pour pêcher. En manger était vraiment la dernière extrémité en cas de famine, car cru, le homard pouvait rendre très malade. D’ailleurs c’est pour cela qu’on le réservait aux prisonniers, aux serviteurs et aux pauvres en général. Hors de question pour les gens aisés d’y toucher.

Et puis on a découvert que sa cuisson vivant ou tout juste mort donnait une chair tendre et délicieuse. C’est à partir de là que l’image du homard a commencé à changer. Et le développement du chemin du fer aux États-Unis a achevé d’en faire un produit de luxe !

Un met délicieux et exotique pour les voyageurs

À la fin du XIXème siècle, on commence à servir des repas dans les trains qui traversent le pays. Et comme les voyageurs de l’Ouest, eux, ne connaissent pas le homard et sa mauvaise réputation, on se décide à leur en proposer. Cela coûtait pas cher à l’achat pour les compagnies, c’était pratique à transporter et à préparer, il suffisait d’en sortir un et de le cuir vivant.

Évidemment les gens trouvaient ça délicieux et tellement exotique et en achetaient quand ils arrivaient à New-York et Boston. Les grands chefs ont suivi le mouvement de cette clientèle fortunée. Tant et si bien que l’offre a commencé à avoir du mal à suivre la demande et le prix du homard a explosé en faisant ce qu’il est aujourd’hui : un mets pour lequel il faut payer cher si on en pince pour lui.

