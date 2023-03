Pour quelle raison étonnante Pablo Escobar adorait les hippopotames ?

Le célèbre narco-trafiquant colombien mort en 1993 était le baron du cartel de Medellin, qui, à sa grande époque, fournissait 80% de la cocaïne consommée aux Etats-Unis. Autant vous dire qu’il gagnait beaucoup d’argent, avec lequel rien ne lui était impossible. Comme offrir un zoo personnel pour son fils Juan Pablo dans son hacienda Napoles. Un véritable zoo avec des animaux qu’Escobar avait fait venir du monde entier.

Flamants roses, girafes, zèbres, antilopes, éléphants et donc des hippopotames. Quatre en tout mais qui ne servaient pas qu’à distraire son fiston. Ces derniers avaient une autre utilité : le narcotrafiquant avait découvert que leurs excréments avaient une vertu bien pratique pour son business : ils trompaient l’odorat des chiens renifleurs qui inspectaient ses cargaisons de cocaïne.

Le problème, c'est qu’à la mort d’Escobar, si tous ses animaux ont été dispatchés dans différents zoos de Colombie, personne n’a voulu des hippopotames. Animal qui malgré son air débonnaire est considéré comme le plus dangereux d’Afrique. Et surtout hors de prix à déplacer pour les autorités. Résultat, les hippos sont restés dans le ranch abandonné et s’y sont reproduits à volonté. D’autant que leurs prédateurs comme le lion ou le crocodile ne vivent pas en Colombie. De 4, ils sont donc passés à aujourd’hui 130, ce qui pose un vrai problème.

Ces pachydermes, pas censés vivre en Amérique du Sud, ravagent l’écosystème local. Au point d’évincer d’autres animaux comme les lamantins et les loutres. Sans compter qu’ils sont porteurs de maladies dangereuse pour l’homme. La Colombie a donc décidé de les traquer comme Escobar. Pour les envoyer non pas en prison mais dans des zoos en Inde et au Mexique. Cela fera peut-être l’objet d’une ultime saison de la série "Narcos", diffusée cette fois sur la chaine Animaux.

