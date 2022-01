INVITÉ RTL - "Mon père a réfléchi à kidnapper Michael Jackson", révèle le fils de Pablo Escobar

Pablo Escobar, le plus important narcotrafiquant de l'histoire, est mort en 1993 en Colombie. Près de trente ans plus tard, son "icône" fascine encore. Son fils, invité de RTL ce vendredi soir 14 janvier, revient sur le parcours du célèbre baron de la drogue du cartel de Medelin et sur son dernier livre Ce que mon père ne m'a jamais dit, paru le 7 janvier dernier aux éditions Hugo Document. Juan Pablo Escobar a par ailleurs livré quelques anecdotes sur son père, notamment lorsque celui-ci a envisagé de kidnapper Michael Jackson.

À cette époque, le fils du narcotrafiquant est petit et passionné par le chanteur américain. Un jour, il demande à son père : "Et si on faisait venir Michael Jackson pour jouer sur le stade de foot à côté de notre maison ?". Ni une, ni deux, Pablo Escobar envisage de racketter la star planétaire.

"C'est une histoire qui n'avait pas été révélée : vers Noël, à notre hacienda, on avait l'habitude d'inviter des artistes (...) et comme j'étais fan de Michael Jackson, je lui ai demandé, et il envisageait déjà des opportunités (criminelles) différentes", explique Juan Pablo Escobar. Le trafiquant de drogue milliardaire imagine même de demander à Michael Jackson une rançon de 60 millions de dollars s'il souhaite partir après le concert.

"Mon père réfléchissait comment le kidnapper pour avoir encore plus d'argent" alors que "je m'attendais à un simple concert familial", déplore l'écrivain, qui martèle et insiste sur le fait que son père n'est pas un modèle à suivre pour les jeunes. Bien au contraire.