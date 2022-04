Poisson d'Avril : pourquoi fait-on des blagues le 1er avril ?

Le 1er avril est le jour du fameux poisson et des canulars plus ou moins de bon goût qui vont avec. Cette tradition tenace remonte au XVIème siècle et illustre le fait que bien souvent, et c’est encore le cas aujourd’hui, nous les Français, on est un poil réfractaire aux changements.

En 1564, le roi Charles IX décide de révolutionner le calendrier. Jusqu’à présent, le Nouvel An est célébré en France le 25 mars, jour de l’Annonciation et les festivités qui vont avec se poursuivent traditionnellement jusqu’au 1er avril. Mais, dans certaines de nos régions, on fait autrement : pour certains on fête ça à Pâques, d’autres se disent "Joyeux Noël" et "Bonne année" le même jour. C’est un peu le bazar donc le roi Charles IX décide d’uniformiser tout ça. Désormais la nouvelle année débutera le 1er janvier, mais cela va prendre 18 ans, le temps de mettre en place le calendrier grégorien

Certains Français qui voient d’un mauvais œil qu’on leur change leurs habitudes continuent à se souhaiter la bonne année le 1er avril et à s’offrir des cadeaux. Généralement en ce temps-là, c’est de la nourriture et comme on est en plein Carême plutôt du poisson. Ainsi, pour se moquer de ces adeptes du "Nouvel An c’était mieux avant", certains ont l’idée de leur offrir de faux poissons. C’est comme ça que naît la tradition du poisson d’avril.

D’ailleurs à l’origine l’expression "poisson d’avril" n’a rien à voir avec une farce. Un poisson d’avril c’était un jeune homme chargé par son maître de porter des lettres d’amour à sa dulcinée. Une sorte d’intermédiaire qui est devenu plus tard dans le langage un "maquereau", car dans selon une croyance populaire, le maquereau avait pour rôle de rapprocher les harengs mâles et les harengs femelles en période de reproduction.

