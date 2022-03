Comment une histoire d’amour a donné naissance aux gants en caoutchouc

Nous sommes en 1889, à Baltimore aux États-Unis où exerce le Dr William Halsted. Brillant chirurgien, il a révolutionné la pratique des opérations en Amérique en important les méthodes européennes, notamment celles de Louis Pasteur.

Jusqu'à sa méthode, aux États-Unis, on privilégiait la rapide d’intervention, souvent sans anesthésie, au détriment de la stérilisation des instruments et de la désinfection des soignants comme des soignés. D’où de nombreux décès et complications post-opératoires… Mais, la façon innovante d’opérer du docteur Halsted a des revers dont il va être la victime.

À force d’utiliser des produits antiseptiques pour se nettoyer les mains avant, pendant et après les opérations, son infirmière en chef, Caroline Hampton, souffre de violentes allergies, des plaques rouges particulièrement douloureuses qui la poussent à prendre une décision radicale : arrêter sa carrière. Le problème, c’est que le docteur Halsted est fou amoureux de cette femme. Il l’implore d’attendre un peu, il va trouver une solution. Et il la trouve en contactant Goodyear, le fabricant de pneus.

Il leur demande de fabriquer des gants en caoutchouc pour sa bien-aimée. 15 jours plus tard, le docteur offre la paire à Miss Hampton, la toute première paire de l’histoire. Elle reste donc à l’hôpital. Mieux, elle convainc tout le monde de les adopter, y compris son futur mari car elle finit par épouser William Halsted. Couple fusionnel, ils exerceront ensemble pour le restant de leurs jours. Voilà pourquoi pendant longtemps, on surnommera les gants des chirurgiens, "les gants de l’amour".

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.