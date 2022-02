Nouvel An lunaire : à quoi ce calendrier correspond-il ?

Parade dans les rues de Hong Kong pour le Nouvel an chinois

Jour J pour le Nouvel An chinois. À partir de ce mardi 1er février, des millions de Chinois vont fêter l'année du Tigre. Mais cette fête a deux autres noms : le Nouvel An lunaire ou "Fête du Printemps". Ils sont d'ailleurs utilisés essentiellement en Chine, alors que l'appellation "Nouvel An Chinois" est utilisé par les occidentaux.

Cette autre appellation est simplement le résultat d'un calendrier traditionnel chinois basé sur le cycle annuel du soleil et sur les phases de la lune : on le nomme calendrier luni-solaire. Il comporte des mois lunaires qui commencent à chaque nouvelle lune, c'est-à-dire, tous les 29 ou 30 jours. Comme les calendriers occidentaux, une année chinoise compte 12 mois lunaires, mais une année ne dure que 354 jours. Ce qui est trop peu par rapport au mouvement de la Terre autour du Soleil.

Conséquence : le Nouvel An Chinois a lieu à la première nouvelle Lune de l'année telle que définie par notre calendrier, soit entre le 21 janvier et le 20 février. Les festivités s'étalent sur quinze jours, jusqu'à la première pleine Lune de l'année. La première semaine est d'ailleurs fériée en Chine.

Les festivités du Nouvel An Lunaire font leur retour après trois ans d'absence, à cause de la pandémie, mais les célébrations seront perturbées à cause là encore du coronavirus. Les Chinois doivent réaliser, par exemple, quatre tests pour rejoindre leur famille.