Orthographe : faut-il écrire "poule" ou "pool" ?

On parle poule, amis des mots. Pas pour le menu de midi : je voulais surtout répondre à Isabelle, de Still, dans le Bas-Rhin. "En plein Mondial de rugby, m’écrit-elle, je me suis aperçue en lisant des articles que l'on parlait de matchs de 'poules'. J'étais persuadée qu'on écrivait dans ce cas 'pool' [à l’anglaise]. Un vrai casse-tête !"



En effet, mettons un peu d’ordre dans le poulailler, car il y a de quoi s’y perdre. Pour commencer, le pool à l’anglaise serait né de la poule à la française. Bref, le pool serait… un petit de la poule, en quelque sorte !

Allez, j’explique. Notre poule, la cocotte de nos poulaillers, est issue du latin pulla, féminin de pullus, qui désignait quoi ? Pas du tout une locataire de la basse-cour mais le petit de n’importe quel animal. C’est ce pullus, d’ailleurs, que l’on retrouve dans le nom du poulain, le petit du cheval. Eh oui, c’est pour cette raison que les noms du poulain et de la pouliche sont si proches de celui du poulet, alors qu’on ne peut pas dire que ce soient des bestioles qui se ressemblent !



D’ailleurs, en ancien français, ce que nous appelons poule était appelé géline (on retrouve là la racine du gallinacé). Puis on s’est mis à appeler les jeunes gélines des poulets, et finalement on a abandonné le nom de géline pour lui préférer celui de poule.

Du poulain au pool

Et comment en vient-on à la poule des jeux de ballon ? me demanderez-vous. Alors ça, les spécialistes imaginent une allusion au poulailler, mais ça reste très obscur, même pour mon très savant Dictionnaire historique de la langue française. En tout cas, ces poules, qu’elles soient de rugby ou de foot, sont des poules à la française : POULES.

Quant à la version en POO, le pool, au masculin, c’est un emprunt au hippisme britannique, qui lui-même s’était inspiré (tenez-vous bien) du nom français des poulains et pouliches, raccourci en "poul" et écrit avec deux O, à l’anglaise.



Les Français à leur tour ont récupéré ce pool anglais (donc avec les deux O), mais pour désigner cette fois un ensemble non de canassons… mais de personnes effectuant le même travail. On parle parfois de pools de journalistes, par exemple, ou de pools de juristes.

Et si vous voulez parler poules en POO ou en POU, amis des mots, je vous attends aujourd’hui de 11 heures à 12 h 30 à la librairie Durance, à Nantes, où je dédicacerai Joyeuses fautes, le premier roman-photo de l’orthographe – avec même des photos de RTL de Pascal Choizit et de Stéphane Carpentier dedans !

