Langue française : peut-on partir "à chaque(s) vacances" ?

Amis des mots, vous avez remarqué ? La rentrée scolaire est à peine passée que les vacances de la Toussaint approchent à grands pas. C'est sans doute pour cette raison que Nathalie m’écrit : "Otez-moi d'un doute s’il vous plaît : peut-on dire : 'À chaque vacances' ??" Et elle met deux points d’interrogation à la fin de sa phrase, ce qui signifie, j’imagine, quelque chose du genre "C’est inadmissible !"



"À chaque vacances de la Toussaint, c’est les mêmes embouteillages", "À chaque vacances d’été, on retourne au camping des Crevettes en goguette"... : Nathalie a raison, on ne devrait pas dire “à chaque vacances”, tout simplement parce que les vacances, dans ce sens, celui de "congés", sont toujours au pluriel (les vacances), alors que, au contraire, chaque, qui ne prend jamais de S, renvoie toujours à un singulier.

En somme, parler de "chaque vacances" est aussi impossible que de parler de "chaque journaux" ou de "chaque chevaux".

Comment peut-on le dire, alors ? Il y a toujours une solution ! Il suffit de contourner la difficulté. On peut dire "à chaque période de vacances", par exemple, ou "à toutes les vacances". Bien sûr, tout cela, c’est si l’on parle "des vacances". Le mot vacance existe aussi au singulier, mais avec un sens différent : "la vacance d’un poste", "la vacance d’un appartement", quand les lieux ou les choses sont vacants, disponibles quoi. Là, bien sûr, on peut dire "à chaque vacance", puisque cette vacance-là… est un singulier.

"Chaque" est un raccourci de "chacun"

Pour l'anecdote, chaque est en fait un dérivé de chacun, un petit raccourci qui s’est imposé en français au XVe siècle. Ah, il y a une autre formulation déconseillée autant avec chaque qu’avec chacun, et que pourtant on entend un peu partout : "entre chaque" (comme dans "Laissez de l’espace entre chaque chaise", "mâchez bien entre chaque bouchée de croissant").

Puisque chaque est un singulier, on ne peut pas être "entre chaque" quoi que ce soit : on est forcément entre deux choses au moins… Voyez ce que dit Larousse.fr : "Entre chacun, entre chacune sont très fréquents à l’oral. Néanmoins, entre étant normalement suivi de deux substantifs ou d’un substantif au pluriel (laissez passer un jour entre le vernissage et le ponçage ; ménagez un espace entre les rangées), il est préférable de les éviter dans l’expression soignée, surtout à l’écrit.

Ménager un espace après chacun, avant chacun ; attendez un jour après chacune, avant chacune (…) ces expressions sont considérées comme plus correctes." Amis des mots, regardez par exemple Stéphane Carpentier, dans le studio de RTL Matin Week-End, il est "entre" Valérie et Muriel. Parce que, à deux, Valérie et moi, nous sommes un pluriel. Et en plus, c’est la meilleure place, tout le monde à RTL se l’arrache !