Orthographe : faut-il écrire "ce quizz me met sur le grill" ou "ce quiz me met sur le gril" ?

Faut-il écrire "ce quizz me met sur le grill" ou "ce quiz me met sur le gril" ?

Pourquoi a-t-on une si irrésistible envie d’écrire quiz avec deux Z ? Mystère et boule de gomme. Mais il n’en prend qu’un. Maintenant que vous le savez, vous allez remarquer cette erreur un peu partout, comme moi, y compris dans les journaux et à la télévision. Pour info, il n’y a que trois mots en français, tous d’importation récente, qui se terminent par deux z : jazz, gin-fizz et buzz.

Passons au gril, car voilà une erreur qui est la sœur de celle qui précède : gril ne prend pas deux L mais un seul. Eh oui, le gril du four ou celui sur lequel nous sommes quand nous grillons d’impatience ne prennent qu’un L. Le mot grill avec deux L, vous l’avez vu, et souvent. Mais c’est de l’Anglais, comme dans Buffalo Grill - d’ailleurs, buffalo, c’est de l’Anglais aussi.

On peut donc utiliser le mot grill, avec deux l, pour désigner un restaurant. Et pour info, les seuls mots qui se terminent par deux L en Français sont des importations : il y a le hall, le troll, et tout ce qui est fondé sur ball (basketball, volleyball, football…). Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas : quiz, un seul Z, gril un seul L.

Ce podcast est extrait du livre de Muriel Gilbert, Les 99 fautes que tout le monde fait... sauf vous, maintenant ! (édité chez Vuibert).

