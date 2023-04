Orthographe : dit-on "un ou deux journal" ou "un ou deux journaux" ?

Cette semaine, je réponds à une lettre de Pascal, qui se pose "une question relative à l'accord qui suit 'un ou deux'". Pascal est à l’évidence un grand lecteur de presse écrite, puisqu’il me demande si l’on doit dire : "'Je lis un ou deux journal chaque jour' ou 'Je lis un ou deux journaux chaque jour'"? Et, en effet, un, c’est du singulier, on dira naturellement "Je lis un journal chaque jour", mais deux appelle un pluriel : "Je lis deux journaux chaque jour". Comment alors accorder après "un ou deux" ?

Ce petit "ou" n’est pas aussi anodin qu’il en a l’air, vous allez voir que Pascal est fondé à s’interroger. Pour commencer précisons, à toutes fins utiles, qu’il s’agit bien ici du ou de "ou bien", celui qui ne porte pas d’accent, la conjonction de coordination qui fait partie de la joyeuse liste que la maîtresse de CE2 nous faisait répéter en chœur : "Mais ou et donc or ni car". À ne pas confondre, donc, avec son cousin où avec accent sur le U, qui, lui, est un adverbe de lieu.

Quand deux termes sont reliés par ou, plusieurs cas peuvent se présenter. Celui que propose Pascal est relativement simple : à partir du moment où l’un des deux éléments est un pluriel, ce qui est le cas quand il y a deux, à l’évidence, l’accord ensuite se fait au pluriel. Donc "un ou deux journaux", "un ou deux croissants seront dévorés" (et non "sera dévoré").

Tout dépend du sens de la phrase

Les choses se compliquent un peu quand les deux sujets sont au singulier. Là, tout dépend du sens de la phrase. Par défaut, en français, deux noms reliés par ou appellent un pluriel. Évidemment, si le sens de la phrase fait que l’un exclut l’autre, c’est quand même un singulier qui s’impose. On dira : "Stéphane ou Jean-Sébastien sont des gourmands impénitents" (parce qu’il n’y a pas de raison qu’ils ne le soient pas tous les deux – entre nous, on a même d’assez bonnes raisons de penser qu’ils le sont tous les deux). En revanche, on dira "Stéphane ou Jean-Sébastien mangera le premier" (et non "mangeront", parce qu’un seul des deux pourra le faire en premier).

Mais il y a encore quantité de cas particuliers : si l’un des membres de phrase est entre virgules, par exemple, alors on accorde aussi au singulier. "Un croissant, ou un pain au chocolat, serait le bienvenu" (et non seront). Le Dictionnaire Larousse des difficultés de la langue française, qui est l’une des bibles des correcteurs, vous expliquera encore que "Si les deux noms sont synonymes, (…) le verbe se met au singulier." Exemple : "Le nom de famille ou patronyme doit s’écrire en lettres d’imprimerie" (et non doivent). Bref, je vous conseille, amis des mots, quand vous tombez sur un "ou" qui vous interpelle, d’aller fureter comme moi dans vos grimoires. Ce petit "ou" est un filou !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info