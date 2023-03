Avertissement : le sujet du jour va vous donner faim. Moi-même, je n’ai pas cessé de grignoter en préparant cette chronique. Horrible. Amis des mots fromageophiles, mettez un cadenas sur le frigo. C’est pas de ma faute, c’est à cause de Julien, de Pont-à-Mousson, qui rentre d’un séjour au ski, où il a lu sur la carte d’un restaurant d’altitude que la tartiflette, son plat préféré, était une invention récente, et non une vieille tradition des montagnes françaises, comme il l’imaginait. Ça l’a tellement étonné qu’il me demande si c’est vrai.

Si j’en crois mon fidèle Dictionnaire historique de la langue française, le mot apparaît en effet très récemment, vers 1985. À l’échelle de l’histoire de notre langue, c’est un bébé mot, quoi. Il existait quand même auparavant un plat savoyard traditionnel, appelé "péla", correspondant à une "poêlée" de pommes de terre au fromage. La tartifla, c’est la "pomme de terre", en Savoie. Mais le nom de tartiflette serait un "pseudo-régionalisme" inventé par l’industrie fromagère pour faire repartir les ventes de reblochon.

Il circule également une version selon laquelle l’idée serait venue d’un restaurateur de La Clusaz qui voulait se démarquer de ses concurrents. Quoi qu’il en soit, la tartiflette se fait avec du reblochon, pas autre chose ! Et d’ailleurs, le nom du reblochon a lui-même une origine surprenante, que j’ai découverte, croyez-moi si vous le voulez, sur un site baptisé simplement Reblochon.fr !

L’histoire du mot reblochon, pour le coup, à l’inverse de tartiflette, ce n’est pas récent. En somme, reblochon est un mot pépé. L’aventure remonte au XIIIe siècle. "Durant le bas Moyen Age, explique ce site des producteurs de reblochon, les paysans [savoyards] devaient s’acquitter d’un impôt spécifique (…) [perçu] par les propriétaires terriens (…) : la noblesse et le clergé." Cet impôt, appelé "droit d’ociège", était basé sur la quantité de lait produite chaque jour.

Blocher, c'est traire

"Afin de réduire leur redevance, les paysans (…) ont eu l’idée de tricher en pratiquant une traite incomplète : (…) après le départ du collecteur des impôts, ils réalisent la suite de la traite. Bien que ce lait soit moins abondant, il a l’avantage d’être très riche en crème. Il est donc parfait pour en faire un fromage onctueux : c’est de ce procédé qu’est né le reblochon !"

Quant à l’origine du nom lui-même, eh bien, blocher, pour ces montagnards, c’était "pincer", re-blocher, c’est "pincer le pis de la vache (donc traire) une deuxième fois". Le résultat, c’est le re-blochon. Au passage, puisqu’il s’agit de re-faire quelque chose, une fois qu’on connaît cette histoire, plus moyen d’oublier qu’on ne dit pas "roblochon", comme je l’entends souvent, mais bien "REblochon". Et maintenant, qui court chez le fromager ?

