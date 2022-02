Orientation : les origines de méridional, septentrional et occidental

Ce dimanche, on parle orientation… L’orientation, les futurs bacheliers de 2022 sont en plein dedans. Or, de manière surprenante, orientation vient d’orient, un mot qui apparaît en français au XIe siècle, emprunté au latin oriens, qui désigne l’est. Oriens est même, plus précisément, le participe présent du verbe oriri, qui veut dire “se lever”.

Or, le verbe lever, au participe présent, c’est levant, d’où les “pays du Levant” avec une majuscule, expression qui a longtemps désigné l’Asie la plus proche de l’Europe, l’Orient (avec une majuscule aussi) renvoyant à l’Asie plus éloignée. L’orient, l’est, le levant : tous ces mots désignent l’endroit où le soleil se lève.

Et, comme je l’ai fait remarquer rapidement hier, orient nous a donné orienter, c’est pourquoi l’on peut dire que s’orienter signifie littéralement “se tourner vers l’Orient”. Mais naturellement le sens actuel, donné par le Larousse, est “disposer quelque chose par rapport aux points cardinaux”. Ensuite, il y a tous les sens dérivés : diriger quelqu’un vers la direction à prendre, ou plus récemment vers les études qui lui conviennent.

Moyen-Orient et Extrême-Orient

On parle aussi de Moyen-Orient et de Proche-Orient aujourd’hui, et même d’Extrême-Orient, mais figurez-vous que toutes ces notions, en dépit de leurs jolis noms un poil savants, sont essentiellement floues ! Le Moyen-Orient, selon mon dictionnaire, c’est l’“Ensemble formé par l’Egypte et par les Etats d’Asie occidentale.

L’expression englobe parfois aussi l’Afghanistan, le Pakistan et la Libye. Elle recouvre partiellement l’ensemble désigné sous le nom de Proche-Orient.” Donc Moyen-Orient et Proche-Orient se recoupent en partie. Le Proche-Orient, c’est l’“Ensemble des pays riverains de la Méditerranée orientale (donc Turquie, Syrie, Liban, Israël, Egypte). On y inclut aussi la Cisjordanie et parfois la Jordanie.” Quant à l’Extrême-Orient, c’est l’Asie orientale (de la Chine à la Corée en passant par le Japon et même l’extrême est de la Russie). Ce qui est sûr, c’est que tout ça, c’est à l’est.

De l’autre côté, c’est l’Occident, ou le Ponant, là où le soleil se couche, bref, l’autre nom de l’ouest ! Occident vient du latin occidere, qui veut dire “tomber à terre” (il est de la même famille qu’occire, figurez-vous), mais il signifie aussi “se coucher” pour un astre. Aujourd’hui, l’Occident avec une majuscule désigne les pays membres de l’OTAN, autrefois opposés à ce qu’on appelait le “bloc de l’Est”.

Du midi du déjeuner... au Midi de la France

Ensuite, si on regarde vers le nord, voici les régions septentrionales. Septentriones, c’est littéralement en latin “les sept bœufs de labour”, le nom que donnaient les Romains à cette constellation que nous appelons le Charriot ou la Grande Ourse et qui indique le nord !

Enfin, direction les vacances et les régions méridionales, adjectif formé sur meridionalis, signifiant “situé au midi, au sud”. Et tenez, question subsidiaire : pourquoi midi, l’heure du repas, est-il aussi le nom du sud ? Eh bien, midi c’est mi, du latin medius, “le milieu” et dies le jour, donc “le milieu du jour”. Or, dans l’hémisphère nord, à midi, la position du soleil indique… le sud ! Vous voilà bien orientés, amis des mots.