DC Comics : pourquoi Superman porte un slip sur son collant ?

C'est une particularité vestimentaire étonnante qui a valu pas mal de blagues au premier super-héros de l’histoire. Si son alter ego Clark Kent met son slip sous son pantalon, Superman, c’est le contraire. Mais, il y a une vraie explication à ça qui remonte à la création de Superman en 1933.

Lorsque Jerry Siegel et Joe Shuster créent l’Homme d’acier, il n’a pas tous les superpouvoirs qu’il a aujourd’hui comme la super vitesse et la vision laser. Superman est l’homme le plus fort, ce qui est déjà pas mal. Alors tout naturellement au moment de l’imaginer et de le dessiner, les deux hommes décident de s’inspirer des culturistes et plus particulièrement des Hercules qui se produisent alors dans les cirques et les fêtes foraines.

Or, depuis le milieu du XIXe siècle, les Hercules, pour mettre en valeur leur musculature imposante et impressionner les foules, avaient pris l’habitude de se produire en slip. Par décence, ou pour avoir plus chaud, ils mettaient en douce un collant de couleur chair ou même un justaucorps qu’on appelle d’ailleurs aux États-Unis un léotard, du nom de son inventeur, le trapéziste français né à Toulouse, Jules Léotard.

Jerry Siegel et Joe Shuster décident donc de donner l’image d’un culturiste à Superman et lui collent donc un slip, bien visible en plus, rouge pétant, sur son collant bleu qui symbolisera naturellement aux lecteurs sa force surhumaine. Et ça va marcher au-delà de leurs espérances puisque depuis, Superman est devenu le super-héros le plus connu au monde. Et puis de toute façon, le ridicule ne tue pas, alors encore moins Superman. Sauf si le ridicule a de la kryptonite sur lui.

