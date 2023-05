Meneur d’hommes intrépide, Philippe Leclerc de Hautecloque, aussi connu sous le nom de maréchal Leclerc, a dirigé l’épopée de la 2e division blindée pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette dernière a combattu en Afrique, dans le désert du Sahara, dans le bocage normand jusqu'au "nid d'Aigle" où siégeait Hitler, avant de remonter les Champs-Élysées, le 26 août 1944.

Mais avant toute gloire, le général Leclerc n'était qu'un capitaine affecté à la 4e division d'infanterie, près de la frontière belge. Hitler est passé à l'offensive le 10 mai 1940, mettant fin à la "Drôle de Guerre". Philippe est alors au cœur du chaos. Son unité est hors de combat et son commandement est dispersé dans la nature. Il se débarrasse alors de ses galons, et tente de retraverser les lignes ennemies. Hélas, le capitaine tombe nez à nez avec une patrouille allemande. Leclerc parvient à les embrouiller en se faisant passer pour un faux civil réformé. Miracle, les Allemands le laissent partir, avant de lui lancer : "Nation en décadence, jamais le Reich allemand ne laissera la France se relever !" Ces paroles vont hanter Philippe de Hauteclocque pendant toute la guerre.

Il rentre chez lui dans la Somme pour revoir sa femme et ses enfants. Ces derniers sont partis se réfugier en Gironde. Il court alors reprendre du service et dès le 8 juin, il participe à une tentative de contre-offensive en Champagne. Sa combativité lui vaut l'admiration de ses chefs, mais aussi une belle blessure à la tête. Hospitalisé à Avallon, Hauteclocque découpe une nouvelle fois ses galons par précaution. Son intuition lui donne raison, car les Allemands rappliquent dans son hôpital dès le 17 juin suivant. La nuit même, il s'évade en sautant par la fenêtre. Le voilà à nouveau en cavale, blessé et pédalant sur une bicyclette volée à un soldat allemand. Il arrive à Paris le 25 juin et il entend pour la première fois parler de l'appel du général De Gaulle. Un nouvel espoir se profile et Philippe de Hauteclocque compte bien y contribuer...



La rencontre de deux héros de guerre

Le devoir appelle Philippe de Hauteclocque qui met les voiles pour l'Espagne. Il s'y fait arrêter par les douaniers, mais décide de passer par le Portugal, pour y prendre un bateau qui l'emmène en Grande-Bretagne. Le 25 juillet, il débarque enfin à Londres. On l'introduit à Carlton Gardens, au quartier général de cette France Libre, encore à l'état rudimentaire. Face à lui, l'homme du 18 juin. Entre ces deux obstinés, pas besoin de grands discours. Les mêmes certitudes et croyances en l'avenir de la France habitent les deux hommes.

Sensible à son sens du patriotisme, De Gaulle le nomme commandant. Suite à cette entrevue, il décide de remplacer le nom de Hauteclocque par Leclerc. Ce changement d'identité est pour parer tout risque de représailles sur sa famille, et pour plus de précaution, il opte pour l'un des patronymes les plus courants de sa Picardie natale. La reconnaissance de De Gaulle et sa nomination en tant que commandant, lui ont permis de sillonner les territoires pour défendre les intérêts de la France. De l'Afrique jusqu'en Indochine, le général Leclerc se révèle comme un tacticien hors pair sur le champ bataille et d'une fidélité indéfectible pour son pays, jusqu'à sa mort.

Le héros n'est pas immortel. Le 28 novembre 1947, le général Leclerc disparaît dans un accident d'avion, en Algérie. Il était devenu inspecteur des armées en Afrique du Nord. La nouvelle est un choc. Même le plutôt stoïque Charles de Gaulle en aurait pleuré. Le Gouvernement organise alors des obsèques nationales. Comme en août 1944, les cloches de Paris sonnent pour célébrer la disparition de ce héros de guerre. La 2e division blindée escorte une dernière fois son chef à l’Arc de Triomphe, avant qu’il n’aille reposer dans la crypte des Invalides. La République élève alors en 1952, le général Philippe Leclerc de Hautecloque à la dignité de maréchal de France.



