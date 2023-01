De Gaulle : l'appel du 18 juin 1940 reconstitué grâce à l'intelligence artificielle

C'est un document reconstituant l'un des plus grands discours de l'Histoire de France : l'appel à la résistance du 18 Juin 1940. On avait le texte mais pas l'enregistrement. Un logiciel a permis de reconstituer la voix du Général de Gaulle.

"La défaite est-elle définitive?". Cette voix familière, cette façon de scander, sont celles du général de Gaulle. Son appel du 18 juin 1940 n'a jamais été enregistré. Les journalistes du Monde en ont retrouvé le texte. Et puis les chercheurs de l'Ircam, l'un des centres les plus pointus en acoustique, eux, ont fait enregistrer ce texte par un acteur et ont posé la voix de De Gaulle à la place. Résultat : la retranscription la plus proche possible de ce moment historique.

"Toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis", peut-on entendre grâce à l'intelligence artificielle, qui analyse comment le général de Gaulle prononce les mots et les retranscrit.

Nous sommes en juin 1940. Le maréchal Pétain demande à cesser les combats, capituler face à Hitler. Le général de Gaulle lui prononce un mot, un mot qui grandira, un mot accompagné de ses mythes et de ses controverses. C'est la "résistance" : "La fleur de la Résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas".

