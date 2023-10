Vous pensiez que la Normandie étaient le théâtre du premier débarquement des forces alliées sur le territoire français ? Eh bien détrompez-vous. La Corse est le premier département français libéré de l’occupation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. L'opération a pour nom de code : Vésuve, comme le volcan situé en Italie. Tout le monde a oublié ce débarquement, qui a eu lieu 8 mois avant celui de Normandie. Pourtant, c'est bien la Corse qui se débarrasse la première des nazis.

Et pour cause, la Corse a une position stratégique en Méditerranée, entre l’Europe et l’Afrique du Nord où les Alliés ont déjà vaincu les nazis. En Corse, les réseaux de résistance sont inexpérimentés et peu armés. Heureusement, depuis Alger, les Français ont lancé une opération secrète. Son nom: Pearl Harbour. Ils envoient donc un gros sous-marin pour ravitailler les maquisards en armes et en munitions. Mais après la chute de Mussolini en Italie à l’été 43, Hitler mobilise plus d’hommes sur l’île de beauté.

Face à des Allemands plus nombreux, les résistants corses reçoivent alors l'aide de 80 000 Italiens. Au moment de ce fameux débarquement, les alliés sont en Algérie mais sonnés de rester sur place, sur ordre de Gaulle, le chef de la France libre. Ce dernier trouve que ce débarquement est trop tôt et trop risqué. Mais son adjoint, le général Giraud que les Américains préfèrent, ne l’écoute pas et donne son feu vert au débarquement à Ajaccio, composé de 6 500 hommes.

Le général de Gaulle a peu apprécié que Giraud lui désobéisse, et il aura sa revanche, mais en attendant, pendant presque un mois, l’armée française aidée par les résistants corses et par les Italiens se bat contre les nazis. De Corte à Porto Vecchio en passant par Sartène et Bastia, les combats font rage. Finalement, le 4 octobre 1943, les Allemands sont rejetés à la mer et la Corse est libérée. Quelques jours plus tard, le général de Gaulle arrive sur l’île et déclare avec les lèvres un peu pincées : "La Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France".

On compte environ 200 morts et 600 blessés parmi les résistants et les troupes françaises et un millier chez les Allemands. Cette libération de la Corse va booster le moral des résistants partout en France, qui vont redoubler d’ardeur et de coup d’éclat. Quant à l’île de la beauté, elle va devenir la base numéro 1 pour le débarquement des alliés en Provence en août 1944, quelques semaines après celui de Normandie. La libération de l’île de beauté, il y a 80 ans, était donc une étape stratégique dans la libération de la France.

