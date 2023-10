Lorànt Deutsch explique pourquoi les femmes ont marché sur Versailles en 1789

En octobre 1789, la situation est tendue. La révolution piétine à cause du roi qui met son veto pour empêcher les réformes essentielles. Ajoutez à cela le manque de pain qui s’étend à Paris, le peuple commence à paniquer. Les femmes de Paris décident alors de passer à l’action, en particulier les marchandes des Halles. Le 5 octobre au matin, réunies sur la place de l’Hôtel de ville, elle se lancent dans une marche de six heures pour aller à Versailles interpeller le roi.



La plupart des révoltes pour dénoncer la faim étaient souvent déclenchées par les femmes, qui étaient chargées de l’approvisionnement du foyer. On disait aussi que des femmes pouvaient plus facilement dissuader les soldats à leur tirer dessus. On sait aujourd’hui que parmi toutes ces Parisiennes qui ont marché à Versailles, y avaient quelques hommes déguisés, dont certains excités comme par exemple Stanislas Maillard, un révolutionnaire pur et dur, qui va avoir beaucoup de sang sur les mains aux pires heures de la révolution.

Les femmes arrivent épuisées à Versailles vers 16 h et s’installent devant le château. Une heure plus tard, un petit groupe est reçu par le roi. L’une d’elles, Louison Chabry, une ouvrière de 17 ans, murmure à Louis XVI avant de s'évanouir "du pain, sire". Le roi répond : "Je vais ordonner de ramasser tout le pain qui est à Versailles et je vous le ferai donner". Avant de partir, Louison qui a retrouvé ses esprits, demande au roi la permission de lui baiser la main. Et Louis XVI lui répond cette fois : "Vous méritez mieux que ça", et il l’embrasse sur les deux joues. On se dit alors que tout va s’arranger, mais vers 18 heures, des troubles éclatent entre les gardes du corps et les manifestants. Un face-à-face très tendu va durer jusqu’à minuit jusqu'à l’arrivée de La Fayette, le commandant de la Garde nationale qui réussit à calmer les esprits.

Dès l’aube, les plus déterminées entrent en force dans le château. Deux gardes sont tués. Les émeutiers se ruent dans les appartements de la reine Marie-Antoinette qui parvient à leur échapper de justesse. Il faudra à nouveau l’intervention de Lafayette pour calmer tout le monde. Dehors, la foule réclame alors de voir le roi au balcon. Louis XVI s’exécute en se présentant, accompagné de la reine et du dauphin. Il n’a pas d’autre choix que d’accepter et il ne reverra plus jamais Versailles. C'est escorté par les femmes et sous les cris que Louis XVI rentre à Paris plus en otage qu’en monarque.

>> Entrez dans l'Histoire : tous les matins, du lundi au vendredi, Lorànt Deutsch présente Entrez dans l’Histoire – la quotidienne. Fervent défenseur de notre patrimoine, l'animateur nous fait voyager dans le temps et raconte avec sa faconde inimitable, les grands moments et lieux qui ont façonné notre pays. Retrouvez aussi Lorànt Deutsch tous les samedis, dans le podcast Entrez dans l'Histoire. Un podcast RTL Originals qui dresse le portrait d’une grande figure de l’Histoire.