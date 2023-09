LorÃ nt Deutsch : comment Albert Einstein est devenu une star des sciences

Le physicien Albert Einstein, auteur de la théorie de la relativité, se déclare opposé à la bombe "H" et à la course aux armements entre les Etats-Unis et l'URSS lors d'une conférence le 14 février 1950 à Princeton

Il y a 118 ans, jour pour jour, un jeune génie révolutionnait la science. Le 26 septembre 1905, le pas encore célèbre physicien Albert Einstein publie dans une revue scientifique allemande ses travaux sur la relativité. Dans ses recherches, Einstein découvre l’équivalence entre l’énergie d'un corps et la vitesse de la lumière, le tout résumé par la formule la plus célèbre du monde : E=MC2.

Les travaux d’Einstein vont servir à la fabrication de la bombe atomique durant la 2e guerre mondiale. Il s'agit du fameux projet américain "Manhattan", dirigé par Robert Oppenheimer. Mais contrairement à une idée reçue, Einstein n’a pas mis au point la bombe nucléaire ! Pacifiste jusqu’au bout des ongles, il a juste alerté le président Roosevelt du risque de voir Hitler préparer une bombe atomique, rien de plus.

Albert n’a que 26 ans quand il publie ses travaux sur la relativité. Dès l’enfance, le physicien est un génie précoce. Tel un Mozart de la science, il va même publier un livre de géométrie à 12 ans. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Il ne parle pas avant l’âge de 6 ans et toute sa vie, il sera dyslexique. Pire, en classe, c’est un gamin turbulent et fainéant qui ne veut pas s’embêter à apprendre des matières comme l’histoire ou les langues, il va même quitter le lycée en cours d’année.

Loin de l'image d'un élève modèle, il va pourtant publier son article sur la relativité, et devenir une star de la science. Personne ne le connaît et du jour au lendemain, il devient professeur dans plusieurs universités, il est invité dans toutes les conférences aux côtés des meilleurs scientifiques de la planète. Et puis en 1921, c’est la consécration. Il reçoit le prix Nobel de physique. Malgré tous ces honneurs, Einstein ne prend pas la grosse tête, et reste un grand enfant. Lors d’une tournée de conférences aux Etats Unis, son chauffeur dit qu’il répète toujours la même chose et qu’il serait capable lui-même de les dire sur scène. Einstein le prend au mot. Le conducteur devient conférencier et Einstein va se cacher dans le public déguisé en chauffeur. Et vous savez quoi ? Personne ne remarque la supercherie !

Einstein est aussi célèbre pour une photo où il tire la langue, comme un petit garnement. Le jour de ses 72 ans, un photographe lui demande de sourire. Lui qui en avait marre de poser sans arrêt, il va à la place, lui tirer la langue devant l’objectif. La photo lui a plu, il va même lui en commander plusieurs tirages. La preuve que derrière Einstein, le scientifique au QI exceptionnel, se cache un trublion qui a le sens de l’humour…

