La bombe nucléaire a-t-elle été créée grâce à Albert Einstein ?

Le physicien Albert Einstein dans un portrait non daté

L'INTÉGRALE - Albert Einstein, le scientifique le plus célèbre et le plus méconnu au monde

Le 2 août 1939, Albert Einstein, exilé aux États-Unis, écrit au président Franklin Roosevelt pour l’avertir que l’Allemagne nazie est sur le point de se doter d’une arme atomique. Grâce à cela, l’Amérique lancera le projet Manhattan pour la production de la bombe A. Jamais une telle lettre n’a eu autant de poids sur l’histoire de l’humanité. Est-il pour autant le père de la bombe atomique ?

"Si on dit qu'Einstein est responsable de la bombe atomique, c'est à cause de la lettre, évidemment il l'a signé", résume Étienne Klein, physicien au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), auteur du pays qu'habitait Albert Einstein au micro de Jour J.

"Mais c'est surtout parce que le 1er juillet 1946, le magazine Time a fait sa Une pour commémorer l'anniversaire de la première explosion [de la bombe atomique, ndlr]. Et sur la couverture de ce magazine, on voit un champignon atomique qui a la forme d'un cobra, l'océan avec des bateaux de guerre dessus, Einstein qui a un regard triste et le titre c'est Einstein, le cosmoplaste, Einstein, le destructeur de l'ordre", poursuit Étienne Klein.

"Et dans le nuage qui a la forme de ce cobra, il y a la formule E=mc2. C'est à partir de ce moment-là et seulement à partir de ce moment-là qu'on a associé E=mc2 à Einstein et la Bombe", décrit le physicien dans Jour J.

Einstein ne s'est jamais intéressé à l'interaction nucléaire Étienne Klein

"Mais, Einstein n'était même pas au courant du projet Manhattan [projet des États-Unis pour avoir la bombe nucléaire, ndlr]. Il ne s'est jamais intéressé à l'interaction nucléaire. Quand le neutron a été découvert comme particule en 1932, Einstein n'a même pas commenté. Les interactions qui l'intéressaient lui, c'étaient la gravitation et l'électromagnétisme".

"Donc en fait, c'est une erreur de dire aujourd'hui qu'il a un quelconque lien avec la bombe atomique", renchérit Flavie Flament. "C'est une erreur qui est tellement enkystée dans la culture, qu'elle est très difficile à défaire et je vous remercie de m'en donner l'occasion", lui répond Étienne Klein.

Einstein "a toujours pensé qu'il n'était pas responsable. Il n'a pas du tout été associé aux travaux qui ont mené à cela [la bombe atomique, ndlr] mais, il a compris que ça coupait l'Histoire en deux. Et un des derniers textes qu'il a signés avant de mourir c'est Le Manifeste pour la Paix [le 18 avril 1955], pour demander que les armes atomiques soient éliminées de la surface de la Terre", conclut Étienne Klein. "

