9 août : quand Nagasaki était ravagée par la bombe atomique, trois jours après Hiroshima

Le 9 août 1945, trois jours après Hiroshima, la ville de Nagasaki était réduite en poussières par une bombe au plutonium appelée "Fat Man". Au total, près de 210.000 personnes ont perdu la vie lors de ces deux bombardements atomiques. Pourquoi les bombes sont-elles tombées sur Hiroshima puis Nagasaki précisément ? Aucune raison particulière si ce n'est des considérations météorologiques.

Déjà en ce temps-là, le bombardement pose un problème éthique. Escalade ou désescalade ? Plus de 70 scientifiques du projet Manhattan adresseront une pétition au président américain Harry Truman pour demander que l'arme atomique ne soit pas larguée sur une cible au Japon, et ne serve que d’avertissement. Sans succès. Les bombes atomiques causeront des dégâts considérables sur Hiroshima et Nagasaki, des milliers de morts, sans oublier les innombrables victimes des radiations.

Lors de la crise des missiles à Cuba, dix-sept ans plus tard, le désastre nucléaire est encore dans toutes les têtes. Des missiles nucléaires soviétiques menacent l'intégrité du territoire états-unien, ce qui provoque la réaction du président John Fitzgerald Kennedy, qui décidé d'un blocus de la grande île des Antilles. Une semaine plus tard, les négociations débouchent sur une solution diplomatique par le biais du téléphone rouge et les missiles sont retirés de l'île. En échange de cela, Kennedy s'engage à ne jamais envahir Cuba.

Récemment, Vladimir Poutine a encore mobilisé la menace nucléaire dans le cadre de la guerre en Russie. L'atome n'a pas fini d'imposer son "hard power" dans le monde.

