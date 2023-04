Pourquoi, le kaki, fruit orange, désigne-t-il aussi une couleur... verte ?

Aujourd’hui, amis des mots, on parle couleurs… J’ai reçu un nouveau trimestriel intitulé Ecrire avec le magazine Lire, destiné… eh bien, à ceux ont envie d’écrire. Naturellement, il y est question, au passage, de maîtrise du français, c’est quand même un préalable un peu incontournable. Et c’est là, au milieu de l’une de mes règles favorites, celle de l’accord des adjectifs de couleur, que j’ai découvert le sujet croustillant dont j’ai envie de vous parler ce samedi.

Rappelons à toutes fins utiles cette joyeuse loi du français. Comme tous les adjectifs, les adjectifs de couleur s’accordent (une robe vertE, des camions rougeS…) à deux exceptions près : les adjectifs de couleur composés, ceux qui comportent plus d’un mot (bleu ciel, vert clair, blond cendré…) et les adjectifs qui sont d’abord le nom d’un objet (le marron, l’olive, le chocolat, la crème, etc.). Ceux-là sont invariables.



Quelques exemples, peut-être ? On parle de bottes vertES (là, on accorde) mais de bottes vert foncé (adjectif composé, donc pas de féminin, pas de S à vert ni à foncé). Et si les bottes sont émeraude, ou olive, idem, pas de S à émeraude ni à olive, car ce sont avant tout des objets…

Maaaais si vos bottes sont kaki ? On accorde, ou on n’accorde pas ? On n’accorde pas : l’adjectif kaki est invariable, lui aussi. Des bottes kaki : sans S. Mais pourquoi ? Le kaki est un fruit délicieux… mais orange. Il est donc peu probable qu’il ait donné son nom à la couleur des tenues camouflage. Eh bien figurez-vous que kaki est le nom d’autre chose : c’est un mot hindi, qui désigne la "poussière". Pour vous, de quelle couleur est la poussière, amis des mots ? Pas kaki, en principe ! N’est-ce pas que c’est bizarre ?

Vert kaki, ou... beige kaki ?

J’ai trouvé l’explication de ce mystère dans ce magazine, sous la plume de Jean-Pierre Colignon. Toutes les armées du monde se sont longtemps vêtues d’uniformes rappelant les couleurs des perroquets, vous visualisez les pantalons des poilus au début de la guerre de 1914-1918 ? Ils étaient rouge vif, sans S à rouge ni à vif (petite révision). "Les Britanniques, en Inde, furent les premiers à concevoir des tenues militaires adaptées au terrain, explique l’auteur. Ayant à combattre souvent dans des terres marron clair (sable, rochers…), les Britanniques créèrent des uniformes à dominante beige".



Couleur poussière, quoi ! Évidemment, les autres armées n’ont pas tardé à se rendre compte que c’était une idée lumineuse. Mais, les terrains étant beaucoup plus verts en Europe, les tenues devaient l’être aussi. Et du même coup un autre mystère est élucidé : voilà pourquoi la couleur kaki est un beige pour les Anglais et un vert pour les Français. Le plus rigolo étant que ni Le Petit Larousse ni Le Petit Robert ne décrivent le kaki comme un vert ! Pour eux, c’est un brun jaunâtre. Ah bon.

