Langue française : dit-on "pallier un inconvénient" ou "pallier à un inconvénient" ?

Le verbe pallier a la générosité de nous donner deux occasions de fauter. Merci bien ! D’abord, on ne pallie pas à quelque chose, on pallie quelque chose. Ensuite, on pallie avec deux l.

À noter que celui qui n’a qu'un L, c’est le palier de l'escalier… et ce, même si l’escalier comporte des dizaines de marches. Tant que nous y sommes, "on monte l’escalier", ou "les marches", pas "les escaliers".

Un escalier, c'est un ensemble de marches. Un immeuble de six étages ne comporte généralement qu’un escalier.

N'oubliez pas. On pallie UN inconvénient, et on le pallie avec deux L.

Ce podcast est extrait du livre de Muriel Gilbert, Les 99 fautes que tout le monde fait… sauf vous, maintenant ! (édité chez Vuibert).

