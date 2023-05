Jardinage : que faire en mai au potager ?

Mai est l’un des mois les plus intenses au potager ! Mais attention, restez vigilant et soyez patient, car les nuits peuvent être encore trop fraîches pour certaines cultures. En mai, c’est le moment idéal pour faire les marchés, les foires aux plants ou tout simplement aller en jardinerie afin d’acheter des plants pour votre potager. Car oui, faire ses plants pour avoir un potager n’est pas une activité obligatoire. Certains potagistes ne réalisent par leurs propres semis par manque de place, alors que d’autres sont à la recherche d’une variété bien précise et il sera plus facile de se la procurer via l’achat d’un sachet de graines !

La tonte du jardin reprend mais cette année, essayez de ne pas trop tondre, de laisser au minimum 5 cm de hauteur, voire même de ne tondre que des allées, afin de laisser la nature reprendre ses droits, mais aussi afin d’abriter un maximum de biodiversité dans votre jardin. Profitez du temps gagné pour pailler votre potager. Un bon paillage permet d’économiser l’eau et permet à vos plants de produire plus et d’avoir une croissance plus rapide !

Récolter la rhubarbe

En mai, c’est aussi la bonne période pour récolter la rhubarbe mais n’oubliez pas, seuls les pétioles, à savoir la tige, sont comestibles ! Les feuilles sont toxiques, mais vous pouvez bien entendu les utiliser comme paillage, les mettre au compost ou même réaliser un purin avec les feuilles de rhubarbe. Il paraît que ce purin repousse les pucerons.

C’est également le moment pour ressortir vos oyas, vous vous souvenez ces fameux pots en terre cuite qu’on enterre dans notre potager pour avoir un système d’arrosage automatique ? Profitez-en pour installer en même temps vos tuteurs, vos structures verticales afin de faire grimper vos tomates, vos haricots verts ou pourquoi pas vos courges ! Les courges peuvent prendre à elles seules plusieurs mètres carrés de surface au sol. Si vous voulez gagner de la place au potager, pensez donc à les faire grimper en hauteur sur une structure solide. En plus de créer une touche esthétique à votre potager, elle permettra de créer une ombre portée intéressante pour d’autres cultures !

Vous l’aurez compris, en mai, c’est la course au jardin potager mais attendez les Saints de glace, c’est-à-dire après le 13 mai pour planter vos tomates, vos courges, vos courgettes, vos poivrons, vos aubergines en pleine terre !

