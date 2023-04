Jardinage : comment réussir la culture de la carotte au potager ?

Ce dimanche, nous allons enfin parler de mon légume coup de cœur au potager ! Quand on parle de potager, on pense tout de suite à la tomate, car on trouve qu’elle a un goût bien éloigné de celles qu’on peut acheter au supermarché. On parle aussi des épinards, un légume avec une saveur totalement différente. Mais pour moi, le légume qui montre que notre potager peut produire des légumes avec des saveurs bien plus intéressantes, c’est la carotte ! Il suffit tout simplement de la sortir de terre pour embaumer tout son jardin. Mais cette culture est souvent complexe pour les jardiniers débutants, car il y a plusieurs gestes à respecter, et surtout il vous faudra une terre bien travaillée.

Le plus gros du travail consiste à préparer son sol, c’est-à-dire préparer sa terre pour avoir une terre très légère pour faciliter le développement des carottes. Comme toujours, une fois que vous avez ciblé votre parcelle, utilisez une grelinette afin d’aérer votre sol, profitez-en pour retirer un maximum de cailloux et d’herbes indésirables. Ajoutez ensuite du compost au-dessus de votre parcelle et utilisez votre râteau pour le mélanger avec votre terre sur les premiers centimètres. Si malgré tout, vous avez une terre trop compacte, une terre trop argileuse, au moment d’aérer votre sol, vous pouvez ajouter du sable pour la rendre plus fine.

Réalisez des sillons

Une fois votre parcelle prête à recevoir vos graines de carottes, réalisez des sillons avec un espace de 30 cm entre chaque. Déposez ensuite vos graines en essayant de les espacer pour gagner du temps par la suite, mais ce n’est pas simple car les graines sont très fines ! Refermez ensuite votre sillon si possible à l’aide d’un tamis afin d’avoir une terre très fine sur le dessus ! N’oubliez pas de tapoter légèrement le dessus de vos sillons avec le dessus de votre râteau pour mettre les graines au contact de votre terre. Vous arrosez et vous patientez !

Une vingtaine de jours après, il sera temps d’éclaircir vos carottes. Pour cela, il vous suffit de retirer les carottes trop proches les unes des autres afin de laisser seulement une carotte tous les 5 cm environ. Gardez absolument votre terre la plus humide possible surtout au début ! Par la suite, vous pourrez pailler votre culture pour garder une humidité plus importante.

4 à 5 mois avant les premières carottes

Petit geste important à réaliser pendant que vos carottes se développent ! Passez la binette entre les rangs pour casser la croûte qui se forme avec la chaleur pour éviter que l’eau ne stagne, ce qui risque de faire pourrir vos carottes ! Il faudra compter environ 4-5 mois pour récolter vos premières carottes et si vous voulez les conserver, il faudra patienter 6 mois après avoir mis vos graines en terre.

Dans mon potager, je sème environ 200 graines de carottes entre avril et mai pour avoir suffisamment de carottes pour ma petite famille, ma femme et mes deux enfants.



