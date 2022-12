Cette semaine, en Normandie, nous avons eu 7 - 8 cm de neige en une nuit, ce qui a mis le département en vigilance Orange et surtout ce qui a recouvert nos jardins, nos potagers et nos maisons d’un joli manteau blanc !

Quand on observe autant de neige dans le jardin, on se demande si c’est bon ou non pour le jardin, est-ce que mon potager d’automne va pouvoir survivre à cette couche épaisse ? Et surtout, on se demande ce qu’on doit faire.

Au Potager, il n’y a pas grand-chose à faire à part laisser la neige recouvrir la totalité de votre potager. En revanche, sur les arbres, il est préférable de la retirer pour éviter que les branches ne cassent avec le poids de la neige ou que votre arbuste prenne une mauvaise forme.

Au moment de secouer vos arbres et arbustes, laissez la neige tomber au pied pour créer une couche de protection. En effet, elle protégera les racines de tout risque de gel. Si vous avez des arbustes en pot comme des bambous, n’hésitez pas à ajouter de la neige dans votre pot pour recouvrir totalement le substrat. Cela protégera les racines du froid, mais donnera aussi au moment du dégel une source d’eau pour alimenter les racines en eau.

Pour toutes les personnes qui ont une serre tunnel, pensez à retirer un maximum de neige pour éviter d’abîmer, de déformer l’armature.

Pour le potager, la neige crée une couche de protection comme un paillage naturel qui va permettre de protéger vos plantes du froid car sous la neige, la température est autour des 0°C. En plus de ça, au moment de sa création, la neige emprisonne l’azote atmosphérique. Et au moment de la fonte, cet azote est distribué à nos plantes ! Ce qui est une bonne chose car n’oublions pas que l’azote favorise le développement des plantes et surtout le développement des parties aériennes comme les tiges ou encore les feuilles.

Petit mot pour la fin, pensez aux oiseaux qui vont avoir besoin de votre aide pour s’alimenter, pensez donc à remplir les nichoirs avec des graines !



