Jardin : comment conserver vos plantes d'intérieur en hiver ?

Les plantes d'intérieur subissent également la saison hivernale. Voici quelques conseils pour maintenir vos plantes en forme pendant cette période.



Ainsi, on éloigne les plantes des sources de chaleur (radiateurs, cheminée, poêle à bois) qui sont peu appréciées et qui risquent de les faire dépérir. Aussi, il s'agit de réduire l’arrosage des plantes vertes car les plantes vont entrer en dormance. On utilise au maximum de l’eau à température ambiante pour éviter de brûler les racines avec une eau trop froide ou trop chaude.

Également, il faut déplacer les plantes vers des sources de lumière plus importantes, donc les rapprocher des fenêtres afin de leur offrir un maximum de luminosité au fil de la journée. Enfin, on peut nettoyer les feuilles de nos plantes avec de l’eau claire ou de l’eau de pluie.



